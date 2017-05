Ticker

Buckingham-Palast: Prinzgemahl Philip geht in den Ruhestand

dpa London. Der britische Prinzgemahl Philip geht mit knapp 96 Jahren nach fast 70 Jahren an der Seite der Queen in den Ruhestand. Das gab der Buckingham-Palast in London bekannt. Königin Elizabeth II. wolle weitermachen, hieß es. „Ihre Majestät wird das volle Programm ihrer offiziellen Verpflichtungen fortführen mit der Unterstützung der königlichen Familie.“ Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert sprach von einem „herben Verlust“ für die britische Monarchie. „Prinz Philip war der ewige Begleiter der Königin bei allen schwierigen und schönen Funktionen“, sagte der 80-Jährige.