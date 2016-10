Grafschaft

Buch über Leben am Rand der Bauerngesellschaft

Ein Buch behandelt das Leben der Heuer in der Grafschaft Bentheim. Aufgrund der hohen Nachfrage erscheint das Buch nun in einer überarbeiteten fünften Auflage.

gn Wietmarschen. Im deutschen Nordwesten stellten die Heuerleute als unterbäuerliche Schicht in vielen Dörfern die Mehrheit der Bevölkerung. Auch in der Grafschaft, vor allem in der Niedergrafschaft, gab es sie in großer Zahl. Aus ihren Reihen stammte zugleich ein Großteil der Knechte und Mägde sowie der Neusiedler in Moor und Heide. Hochglanzzeitschriften preisen gegenwärtig die Vorzüge des Lebens auf dem Land, das als Wohnen in großen heimeligen Räumen umgeben von blütenreichen Gärten geschildert wird. Der Alltag der übergroßen Masse der Landbewohner sah Jahrhunderte lang völlig anders aus, wie Dr. Helmut Lensing und Bernd Robben in ihrem Buch in Erinnerung rufen.

„Wenn der Bauer pfeift, dann müssen die Heuerleute kommen!“ Mit diesem seinerzeit üblichen Ausspruch ist ein Zustand in den nordwestdeutschen Dörfern charakterisiert, der im 16. Jahrhundert begann und gegen 1970 endgültig verschwand. Die von den Bauern komplett abhängigen Heuerleute waren mit diesen zwar eng verbunden, doch führten sie in ihren kleinen, dunklen, überbelegten und im Winter bitterkalten Kotten, in denen nicht selten sogar zwei Familien unter einem Dach leben mussten, ein völlig anderes Leben als die Landbesitzer.

Schilderung aus dem Blickwinkel der unterbäuerlichen Schichten

„Das Buch trifft einen Nerv der ländlichen Bevölkerung“, berichtet Bernd Robben, einer der beiden Autoren. „Mir als Hoferbe ist erst bewusst geworden, wie Heuerleute angesehen und behandelt wurden, als ich vom Bauerhaus in unser altes Heuerhaus zog – für die Bauern in der Region war dies ein Skandal“.

Der Historiker Dr. Helmut Lensing aus Wietmarschen, der zweite Autor, betont: „Hier wird das Alltagsleben auf dem Lande nicht aus dem Blickwinkel der Bauern gesehen, sondern vor allem das Leben der unterbäuerlichen Schichten geschildert. Offenbar fühlten sich die Heuerlinge und deren Nachfahren in bisherigen Veröffentlichungen mit ihrer Geschichte nicht ausreichend repräsentiert, denn gerade unter ihnen – und besonders bei Frauen – ist das Buch sehr begehrt, wie uns die Buchhändler zurückmelden“.

Wegen hoher Nachfrage fünfte Auflage gedruckt

Da die Nachfrage nach dem Buch weiterhin anhält, ist nun eine fünften Auflage gedruckt worden. Thematisiert wird hier etwa die Wohnsituation der Heuerleute, das entbehrungsreiche Siedeln in Moor und Heide, die Flachsbearbeitung und der Leinenhandel, der Hollandgang, die Auswanderung in die USA, die Suche nach Nebenerwerbsmöglichkeiten, das besonders harte Leben der Heuerlingsfrauen und Mägde oder die Lage der Heuerleute im Dritten Reich. Textlich weitgehend unverändert, enthält das Buch nun etliche neue Bilder. Zudem wurde die Literaturliste erweitert.

Neben den mehr als 300 Illustrationen ist für das Buch charakteristisch, dass in den einzelnen Kapiteln eine Reihe von Zeitzeugen zu Wort kommt, beispielsweise der ehemalige „Bauernpräsident“ Konstantin Freiherr von Heereman, eine Emsländerin, die auf einem Heuerlingshof groß wurde und das entbehrungsreiche Leben der Kleinstbauern aus Sicht der Frauen schildert, ein münsterländischer Arzt, der sich auf die Behandlung typischer Heuerlingskrankheiten spezialisiert hatte, ein Industrieheuerling aus dem Kreis Tecklenburg oder ein niederländischer Genealoge, der sich mit dem Schicksal der deutschen Wanderarbeiter im Nachbarland beschäftigt.

Auf der Homepage des Kreisheimatbundes Steinfurt schreibt Dr. Christof Spannhoff daher über das Werk: „So ist ein historisches Lesebuch entstanden, das zu stundenlangem Schmökern einlädt und dabei noch äußerst lehrreich ist.“

Das Werk mit dem Untertitel „Betrachtungen und Forschungen zum Heuerlingswesen in Nordwestdeutschland“ ist über den Buchhandel (ISBN 978-3-9818393-1-9) zum Preis von 24,90 Euro zu beziehen oder unter kontakt@emslandgeschichte.de zu bestellen.