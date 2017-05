Ticker

Britische Polizei durchsucht weitere Häuser

dpa Manchester. In Verbindung mit dem Terroranschlag in Manchester hat die Polizei in Großbritannien zwei weitere Häuser im Stadtteil Moss Side und bei St. Helens westlich von Manchester durchsucht. Das teilte die Behörde auf Twitter mit. Zuvor hatten die Beamten einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Die Durchsuchung habe nicht am Ort der Festnahme stattgefunden, sondern in einem anderen Gebäude, hieß es. Bei dem Selbstmordanschlag am Montagabend auf Gäste eines Pop-Konzerts hatte ein 22-jähriger Brite libyscher Abstammung 22 Menschen ermordet.