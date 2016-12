Region

Brandstiftung: Urteil gegen Ex-Feuerwehrleute

Wegen einer Serie von Brandstiftungen in Gronau und Umgebung im Jahr 2011 hat das Landgericht Münster jetzt die drei angeklagten früheren Feuerwehrleute aus Gronau zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

klm/fz Gronau/Münster. Das Strafmaß reicht von elf Monaten für einen zur Tatzeit 23-Jährigen wegen vorsätzlicher Brandstiftung in zwei Fällen über ein Jahr und drei Monate für einen damals 20-Jährigen wegen dreimaliger Beihilfe bis zu zwei Jahren Haft für einen 2011 ebenfalls 20-Jährigen. Er soll in Bauerschaften in Gronau und dem Umland vier Mal vorsätzlich Feuer gelegt haben. Bei den beiden Jüngeren wandte die Kammer Jugendstrafrecht an.

Für Verurteilungen ohne Bewährung hätten die Beweise im Verfahren nicht ausgereicht, erklärte die Vorsitzende Richterin. Zwei der Männer hatten bei der Polizei Teilgeständnisse abgelegt und auch den Mittäter belastet, gegen den am Prozessende die höchste Strafe ausgesprochen wurde. Speziell was den Brand in Wirtschaftsgebäuden am Kloster Bardel in Gildehaus am 16. August 2011 betrifft. Die Kammer war überzeugt, dass der Mittäter das Feuer gelegt hatte, durch das landwirtschaftliche Fahrzeuge, Geräte, Stroh, Saatgut, Kartoffeln und eine Fotovoltaikanlage zerstört beziehungsweise schwer beschädigt wurden. Allein bei diesem Brand entstand Schaden von rund 600.000 Euro.

Tatbeteiligung beim Moorbrand ungewiss

Zu den angeklagten Fällen zählte auch der Amtsvenn-Brand am 3. Juni 2011, der von Hunderten Feuerwehrleuten gelöscht wurde. Hier konnte den Angeklagten aber keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden, sodass auch der Staatsanwalt in diesem Punkt auf Freispruch plädiert hatte.

Zeugenaussagen sowie die Auswertung von Handy-Dialogen und Geo-Daten halfen dem Gericht, Tatabläufe zu rekonstruieren.

Ein erster Prozess in dieser Sache war bereits 2013 vor dem Landgericht angelaufen. Der Vorsitzende Richter ging jedoch in Ruhestand, ehe er den Prozess abschließen konnte. Deshalb mussten die Verhandlungen neu aufgerollt werden. Weil das Landgericht überlastet war, vergingen bis zum neuen Prozess drei Jahre. Deshalb erließ die Kammer den Verurteilten jeweils drei Monate ihrer Strafe. Für einen von ihnen kommt allerdings eine Geldstrafe von 1000 Euro hinzu, für die anderen 150 beziehungsweise 100 Stunden gemeinnützige Arbeit.