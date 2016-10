Obergrafschaft

Brandstiftung: Auto in Bad Bentheim abgefackelt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag ein Auto am Nordring in Bad Bentheim in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt.

gn Bad Bentheim. Ein Anwohner hat gegen 2.15 Uhr einen lauten Knall gehört und ist dadurch auf den brennenden Ford Focus aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Die alarmierte Feuerwehr hat den Brand unter schwerem Atemschutz und mit Schaum gelöscht. Der Nordring war für die Löscharbeiten zeitweise gesperrt. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge mit 20 Feuerwehrleuten. An dem Auto entstand Totalschaden. „Die Brandumstände lassen auf eine Brandstiftung schließen“, sagte ein Polizeisprecher. Ein technischer Defekt wird durch die Polizei ausgeschlossen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

