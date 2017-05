Lokalsport

Brandlecht-Hestrup ist Kreisliga-Meister

Die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup ist Meister der Fußball-Kreisliga. Im Derby gegen den Heseper SV reichte am Sonntag ein glanzloses 2:0 (1:0), um den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt zu machen.

Nordhorn. Die Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup hatte es am Sonntag selbst in der Hand, ob sie sich zum Meister der Fußball-Kreisliga krönt oder ob sie das Rennen um den Spitzenplatz noch einmal spannend macht. Ein bisschen wenigstens. Denn der Vorsprung auf den zweitplatzierten SV Olympia Uelsen war vier Spieltage vor Saisonende schon so groß, dass nicht mehr allzu viel hätte schiefgehen können.

Die Elf um Kapitän Tobias Wilmsem entschied sich, mit der Konkurrenz kurzen Prozess zu machen und gleich den ersten Matchball zu nutzen. Und es war ausgerechnet der Nachbar vom Heseper SV, der der Spielvereinigung zu Meisterehren verhelfen durfte. In einem über weite Strecken zähen Kick konnten die Gäste gegen Brandlecht-Hestrup nichts ausrichten. Zwar präsentierte sich der Spitzenreiter auch nicht gerade in überragender Form, strahlte aber vor allem bei Standardsituationen Gefahr aus.

Zuerst sichert sich die 2. Mannschaft einen Aufstiegsplatz in der 1. Kreisklasse und direkt im Anschluss wird die 1. Mannschaft Meister der Kreisliga.



Und so dauerte es gerade einmal 11 Minuten, bis die Gastgeber das erste Mal jubeln durften. Einen von der rechten Seite scharf hereingegebenen Freistoß verwandelte Gerwin Verwold per Direktabnahme aus zehn Metern zum 1:0 für Brandlecht-Hestrup. Hesepes Torwart Marcel Hillen blieb keine Abwehrchance. Danach plätscherte die Partie vor sich hin. Die Gäste kamen erst in der zweiten Halbzeit zu ihrer ersten Torchance durch Dennis Kuite (53.). Der Ausgleich lag aber nicht in der Luft.

Brandlecht-Hestrup hingegen drehte in den letzten zehn Minuten noch einmal auf. In der Nachspielzeit war Spielführer Tobias Wilmsen dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein Abpraller des Heseper Keepers landete vor seinen Füßen. Tobias Wilmsen, der am Abend zuvor noch seinen Junggesellenabschied gefeiert hatte, schlenzte den Ball aus knapp sechs Metern ins linke lange Eck zum 2:0.

Nun hielt es niemanden mehr auf der Bank der Spielvereinigung. Und als Schiedsrichter Thorben Willemsen wenige Augenblicke später abpfiff, bildete sich eine Jubeltraube im Mittelkreis. Während die Heseper leise davonschlichen, tanzten die Gastgeber und feierten nach einem Jahr Kreisliga den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. „Unsere Jungs haben eine überragende Saison gespielt und sich heute dafür belohnt“, sagte Trainer Alfred Moggert und stellte zufrieden fest: „Wir wollten vor der Hochzeit von Tobias Wilmsen in zwei Wochen alles klar gemacht haben. Jetzt können wir richtig feiern.“

