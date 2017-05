Lokalsport

Brandlecht-Hestrup auch beim Feiern meisterlich

Der „Dorfklub“ ist zurück in der Fußball-Bezirksliga. Doch ehe die neue Saison ansteht, wird beim Kreisliga-Meister SpVgg. Brandlecht-Hestrup noch viel und lange gefeiert – so wie direkt nach dem Titelgewinn.

Brandlecht. Wer optimistisch an die Aufgabe herangegangen ist und zugleich vorausschauend geplant hat, der konnte am Montag bei schönstem Frühsommerwetter gleich weiterfeiern: „Einige Spieler haben Urlaub genommen und sich vormittags gleich wieder zum Frühschoppen getroffen“, berichtete Trainer Matthias Hartwich von seiner Mannschaft, die seit Sonntag, 15.50 Uhr, im Feier-Modus ist. Zu Recht: Schon drei Spieltage vor Saisonende steht die Truppe als Meister der Kreisliga fest, aktuell hat sie elf Punkte mehr gesammelt als der Zweite aus Uelsen. „Wir haben eine tolle Saison gespielt, jetzt dürfen wir genießen“, sagt der Coach – auch wenn die Truppe die Saison vernünftig zu Ende spielen will.

Im Sommer geht’s dann in der Bezirksliga weiter – wie schon nach dem ersten Aufstieg 2015. „Wir werden es etwas anders angehen, viel offensiver“, kündigt Hartwich an, „unser Ziel ist es, mehr Tore zu schießen als damals.“ In 30 Partien gelangen 37 Tore, als Vorletzter fehlten am Ende sieben Punkte zum Klassenverbleib. Generell zeigt sich nahezu jedes Jahr: Die Aufsteiger aus den Kreisligen des Emslandes und der Grafschaft haben es extrem schwer in der neuen Spielklasse, viele steigen direkt wieder ab. „Der Klassenerhalt wäre für uns eine Sensation. Wir sind immer noch ein Dorfklub und freuen uns einfach, in einer Liga mit Bad Bentheim, Schüttorf, Lohne und dem VfL Weiße Elf spielen zu dürfen“, sagt Hartwich, der die Mannschaft im Team mit Gerold Hoesmann und Alfred Moggert zum Titel geführt hat. Bis auf Milan Hagel, den es zum SV Vorwärts in die Landesliga zieht, bleibt das Team zusammen.

Wie gut bei der SpVgg. Brandlecht-Hestrup gearbeitet wird, zeigt sich auch am Erfolg der zweiten Mannschaft: Das Team der Trainer Jens Mensmann und Bernd Bonhorst führt die 1. Kreisklasse nach dem 3:0-Heimsieg gegen den SV Klausheide jetzt mit fünf Punkten Vorsprung an und steht seit Sonntagmittag als Aufsteiger fest: In ihrer Liga kann sie nicht mehr tiefer als Rang zwei rutschen, und durch den Aufstieg der „Ersten“ ist der Weg in die Kreisliga auch formal frei. „Die Truppe hat schon während unseres Spiels gegen Hesepe verhalten gefeiert“, berichtet Hartwich, „aber nach unserem 2:0 konnten wir dann alle zusammen auch ganz offiziell jubeln. Wir in der Bezirksliga und die Zweite in der Kreisliga – das ist schon stark.“