Nordhorn

Brand am Kanu-Camp: Crocky bleibt geschlossen

Das Kinderspielparadies „Crocky“ bleibt nach dem Brand beim benachbarten Kanu-Camp Nordhorn bis auf Weiteres geschlossen. Die Polizei stellte am Tatort derweil eine Taschenlampe sicher. Sie gehört vermutlich dem Täter.

gn Nordhorn. Auf dem Gelände des Kanu-Camps an der Wehrmaate in Nordhorn hat es am 2. Oktober in den frühen Morgenstunden gebrannt. Der Brand griff auch auf die große Halle des Kinderspielparadieses „Crocky“ über. Dieses bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Reparaturarbeiten werden sich wohl noch bis ins nächste Jahr hinziehen, meint „Crocky“-Mitarbeiterin Antonia Darmstadt. Eine Spezialreinigungsfirma prüft nun, was noch zu retten ist. „Wir können deshalb im Moment noch nicht sagen, wann wir wiedereröffnen. Dieses Jahr wird es aber definitiv nichts mehr“, bedauert Darmstadt gegenüber den GN.

Die Ermittlungen der Polizei Nordhorn haben ergeben, dass von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss. Es wurden drei Blechdosen, in denen offensichtlich brennbare Flüssigkeit transportiert wurden, aufgefunden. Diesbezüglich wurde in den Grafschafter Nachrichten bereits ein Zeugenaufruf veröffentlicht.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Brandstifter offensichtlich auch eine Taschenlampe am Brandort zurückgelassen hat. Die Polizei bittet erneut um Mithilfe. Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Taschenlampe machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema lesen Sie am Dienstag in der gedruckten Ausgabe der GN und hier im E-Paper.