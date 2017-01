Lokalsport

Borussia Neuenhaus holt sich den Peters-Cup

Das Finale des Hallenfußballturniers endete mit einem 7:6-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Veldhausen. Platz drei ging an den ASC Grün-Weiß 49, der damit weiter auf den ersten Sieg beim eigenen Turnier seit 2010 wartet.

Wilsum. Die Fußballer von Borussia Neuenhaus haben am Donnerstagabend das Hallenturnier um den Peters-Cup gewonnen. Im Finale setzte sich das Team vor 500 Zuschauern in der Wilsumer Sporthalle mit 7:6 nach Penaltyschießen gegen den SV Veldhausen 07 durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Der dritte Platz ging an den ASC Grün-Weiß 49 durch einen 6:5-Erfolg im Penaltyschießen gegen Olympia Uelsen. Die Gastgeber und Rekordsieger (sechs Erfolge) vom ASC warten damit weiter auf ihren ersten Sieg beim eigenen Turnier seit 2010.

In den Gruppenspielen hatten die Wielener noch wie der aussichtsreichste Kandidat auf den Turniersieg ausgesehen. Zwar war das Rennen um die Halbfinalplätze bis zu den letzten Zwischenrundenspielen offen, am Ende zog der ASC aber mit der optimalen Punktausbeute von neun Zählern und starken 9:1 Toren ins Halbfinale ein. Veldhausen folgte mit einem 3:1-Erfolg gegen Ringe-Neugnadenfeld in die Vorschlussrunde.

Im Halbfinale traf der ASC auf das Team von Borussia Neuenhaus, das erst durch einen Treffer in letzter Sekunde gegen Emlichheim (1:0) in die Runde der letzten Vier eingezogen war. Burak Pala hielt sein Team durch sein Tor im Wettbewerb, der SCU dagegen war raus. Als Sieger der Gruppe B kam Olympia Uelsen (1:0 im letzten Spiel gegen Grenzland Laarwald) weiter.

Für den ASC Grün-Weiß 49 war der Traum vom ersten Sieg beim eigenen Hallenturnier um den Peters-Cup seit 2010 nach einem hektischen Spiel und einer 1:2-Niederlage im Halbfinale gegen Neuenhaus ausgeträumt. Neben der Borussia qualifizierte sich auch der SV Veldhausen 07 für das Endspiel – und das war mit einem 3:1-Erfolg gegen Olympia Uelsen, den Sieger der vergangenen beiden Jahre, verdient.

Im Finale schossen Kai Lamberink und Daniel Gysbers eine zwischenzeitliche 2:0-Führung für Neuenhaus heraus. Steffen Wolters und Robin-Luca Schoemaker glichen in der regulären Spielzeit aber zum 2:2-Endstand aus – Penaltyschießen. Hier kürte Dirk Jüngerink die Borussia mit seinem verwandelten Versuch zum Turniersieger. Und die Neuenhauser heimsten neben dem Siegerpokal noch eine weitere Trophäe ein, denn Bastian Scholte-Eekhoff wurde zum besten Torhüter des Turniers gewählt.

Als bester Spieler wurde Collin Raafkes vom ASC Grün-Weiß 49 ausgezeichnet, der die Gastgeber im Penaltyschießen um Platz drei als zwölfter Schütze seiner Mannschaft zum 6:5-Sieg schoss. Den besten Torschützen stellten ebenfalls die Grün-Weißen: Christian Ekelhoff ließ seinen sechs Treffern in der Vorrunde am Finaltag vier Tore folgen und kam so auf zehn Treffer.