Ticker

„Bombe, Bombe“ gerufen: Mann auf Berliner Silvesterparty festgenommen

dpa Berlin. Das fand die Berliner Polizei nicht lustig: Ein Mann hat laut der Ermittler auf der Silvesterparty am Brandenburger Tor „Bombe, Bombe, Bombe“ gerufen. Er wurde festgenommen und bekommt eine Anzeige. „Er feiert nun #Welcome 2017 bei uns“, twitterte die Polizei. Sonst wurden bislang keine größeren Zwischenfälle gemeldet. Deutschlands größte Silvesterparty wird nach dem Terroranschlag in Berlin mehr geschützt als sonst. Betonblöcke sollen verhindern, dass sich LKW-Anschläge wiederholen. Zudem gibt es Einlasskontrollen.