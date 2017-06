Nordhorn

Blutige Modenschau in der Nordhorner City

Die Theatergruppe der Oberschule Deegfeld hat am Mittwoch eine Modenschau auf der Lingener Torbrücke aufgeführt. Dabei ging es den Schülern nicht um Modetrends, sondern sie demonstrierten gegen das Tragen von Tierpelzen.

Nordhorn. Ein Model nach dem anderen läuft im Pelzmantel über einen Laufsteg auf der Lingener Torbrücke. Dazu dröhnt Musik aus einem Lautsprecher und eine junge Frau singt ein Lied, wie schön Pelzmäntel doch seien. Der 16-jährige Moderator Jannick Elfert erklärt, dass gerade „die Modetrends der Zukunft zu sehen sind“.

Zahlreiche Passanten bleiben stehen und schauen sich die Show neugierig an. Abrupt bricht die Musik dann ab, zwei bislang verdeckte Käfige werden enthüllt. In ihnen sitzen Schüler in Tierkostümen. Brutal werden sie von zwei Jugendlichen aus den Käfigen gezogen, geschlagen und mit einem Messer gehäutet. Als Reaktion werfen die Models ihre Mäntel in einen mit roter Farbe als Symbol für Blut beschmierten Mülleimer und zeigen dem Publikum ihre T-Shirts. Darauf prangt der Aufdruck „Echtpelz? Schluss damit!“.

Bildergalerie Modenschau gegen Pelztierzucht in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Stephan Konjer

Die Idee für die Aktion hatten die Schüler der 10. Klasse selbst, berichtet Lehrer Matthias Heesch, der die Theatergruppe betreut. Vor rund einem Monat begannen die Proben für die Aufführung. „Parallel dazu haben wir recherchiert, um mehr über Pelztierhaltung in Erfahrung zu bringen“, sagt die 16-jährige Karina Schmitz. Bei der Modenschau steckt sie in einem der Tierkostüme. Über die Zustände der Tiere schockiert ist ihr Schulkamerad Jannick Elfert noch immer: „Man kann sich kaum vorstellen, wie die Tiere behandelt werden. Wir haben ein Video aus China gesehen, in dem die Tiere auf einem Markt mit Stöcken totgeschlagen wurden.“ An dem Schock-Video orientiert sich die Aufführung. Denn die Zehntklässler wollten so nahe an der Realität bleiben, wie möglich. Hilfe erhielten sie dabei vom Deutschen Tierschutzbund.

Die 16-jährige Schülerin Luisa Schlagelambers ist vom Interesse der Passanten begeistert: „Das zeigt, dass das Thema den Leuten nicht egal ist. Unsere Aktion hat sich gelohnt.“ Abgeschlossen ist das Schulprojekt mit dem Auftritt noch nicht. Die Jugendlichen erstellen noch einen Film im Unterricht, der auf der Video-Plattform Youtube veröffentlicht wird. Auf welchem Kanal ist bislang noch nicht sicher.