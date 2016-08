Lokalsport

Bitterer Abend für den SVB: 1:6 in Dinklage

Zur Pause führten die Bentheimer Landesliga-Fußballer hoch verdient mit 1:0, doch dann kassierten sie noch sechs Gegentore. Vier fielen in der Schlussphase, als der SVB verletzungsbedingt in Unterzahl spielen musste.

Dinklage. Jetzt werden Mario Fischer und sein spielender Trainerkollege Jörg Husmann viel Aufbauarbeit leisten müssen: Da zeigen die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim am Freitagabend beim noch ungeschlagenen TV Dinklage eine Halbzeit lang eine richtig starke Leistung, führen nach einem frühen Tor durch Husmann völlig verdient 1:0 – und müssen am Ende doch eine herbe 1:6-Niederlage einstecken. Damit wartet der Aufsteiger nicht nur weiter auf den ersten Sieg, in der Landesliga-Tabelle gerät der SVB bereits unter Druck.

In der zweiten Halbzeit lief so ziemlich alles gegen die Obergrafschafter, die angesichts ihrer Dominanz mit breiter Brust wieder aus der Kabine gekommen waren. Keine fünf Minuten nach Wiederbeginn traf ein Dinklager per Kopf, nachdem der Ball nach einem Einwurf durch den Strafraum geflattert war. „Ein krummes Tor“, wie Betreuer Philipp Hasebrock berichtete. Besonders bitter: Keine Minute später erreichte eine der vielen Dinklager Flanken aus dem Halbfeld erstmals ihr Ziel, und der 1,95-m-Stürmer Felix Schmiederer nickte zum 2:1 für die Gastgeber ein. Bis dahin hatte die gut sortierte Bentheimer Defensive um Kapitän und Abwehrchef Nico Neumann alle Zuspiele auf die langen Stürmer des Gegners souverän unterbinden können.

Das Spiel war gedreht, aber noch längst nicht entschieden. Der SVB kämpfte sich nach dem Doppelschlag in die Partie zurück und erarbeitete sich Chancen, die Dennis Maschmeier (56.) und Gerrit Wilde (64.) allerdings nicht verwerten konnten. 20 Minuten vor Spielende kamen der schnelle Außenspieler Fabian Holthaus und Angreifer Rene Lange ins Spiel, Husmann und Fischer stellten auf ein offensiveres System um. Und fast hätte Jörg Husmann sein zweites Tor erzielt, doch seinen gut geschossenen Freistoß wehrte Torwart Frank Lange gerade noch ab.

Das Unheil nahm seinen Lauf, als sich Nico Neumann nach einem Laufduell an den Oberschenkel packte. Wegen einer Muskelverletzung ging es für ihn nicht weiter – doch weil die Bentheimer bereits kurz vor der Pause den angeschlagenen Timo Küpers aus dem Spiel genommen hatten, war ihr Auswechselkontingent erschöpft. Dem SVB fehlte sein Kopf, bei Dinklage war in den letzten zehn Minuten jeder Schuss ein Treffer.

Tore: 0:1 Husmann (3.), 1:1 Nuxoll (49.), 2:1, 3:1 Schmiederer (50., 79.), 4:1 Ablak (83.), 5:1, 6:1 Kalvelage (86., 89.).