Region

Bitte füttern: App zur Holland-Wahl

Füttern, lehren, lieb haben: 750.000 niederländische Wähler sind derzeit ganz vernarrt in kleine, virtuelle Politiker. Die App „Kamergotchi“ zur niederländischen Wahl ist noch bis Sonntag aktiv.

Den Haag. Mehr als 750.000 Spieler sind verrückt nach ihnen: Die virtuellen Alter Egos der Politiker, die am Mittwoch, 15. März, als Spitzenkandidaten zur Parlamentswahl in den Niederlanden antreten, wollen gefüttert und verhätschelt werden. Die Figuren sind Teil der Handy-App „Kamergotchi“, eine Erfindung der niederländischen TV-Serie „Zondag met Lubach“. „Kamergotchi“ ist eine Variante von dem Elektrospielzeug „Tamagotchi“, in dem virtuelle Haustiere von ihren Eigentümern versorgt werden müssen.

Jeder Politiker sitzt anfangs in einem Ei, das der Nutzer per Schütteln des Handys öffnen kann. Welcher von insgesamt 17 Spitzenkandidaten aus dem Ei schlüpft, weiß der Spieler vorher nicht, das wird per Zufall entschieden. Die Anzahl der Kandidaten werde aber gleichmäßig verteilt, teilen niederländische Medien mit. Der virtuelle Politiker zeigt entweder gut oder schlecht gelaunt per Sprechblase an, ob er Hunger hat, gestreichelt werden will oder eine extra Portion Aufmerksamkeit braucht. Wird die Figur nicht gut versorgt, stirbt sie. In diesem Fall hat der Spieler aber die Möglichkeit, von Neuem zu beginnen und alles besser zu machen.

Vor etwa zwei Wochen stellte Moderator Arjen Lubach die App in seiner Sendung vor. Seitdem versorgen mehr als 750.000 Spieler virtuelle Geert Wilders, Mark Ruttes oder Jesse Klavers. Letzterer Politiker von Grün-Links wird laut der Webseite „nu.nl“ derzeit am besten von den „Kamergotchi“-Spielern versorgt, gefolgt von Populist Geert Wilders von der Partei für die Freiheit und Alexander Pechtold von den Democraten 66.

Bis Sonntag, 12. März, ist die App noch aktiv. Kommende Woche sollen dann die Spieler bekannt gegeben werden, die sich am besten um ihre virtuellen Spitzenkandidaten gekümmert haben.

Hinweis: Das Video auf Youtube kann mit englischen Untertiteln angeschaut werden.