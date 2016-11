Grafschaft

Bistum: Glockenstuben für Besucher sperren

Nach dem Absturz einer Glocke in der katholischen Wallfahrtskirche in Wietmarschen reagiert das Bistum Osnabrück mit einer Warnung. Die Aufhängung der Glocke soll nun näher untersucht werden.

epd Wietmarschen/Osnabrück. Der Glockenabsturz im Turm der katholischen Wallfahrtskirche in Wietmarschen hat seine Ursache vermutlich in der Aufhängung der Stahlglocke. Den exakten Grund dafür, dass sich die 800 Kilogramm schwere Glocke gelöst habe, müssten Fachleute in den kommenden Tagen jedoch erst noch ermitteln, sagte der Sprecher des Bistums Osnabrück, Hermann Haarmann, am Mittwoch. Bei dem Unfall war niemand verletzt worden.

Ein Glockenabsturz sei äußerst selten, sagte Haarmann. Ein solches Ereignis sei in den vergangenen Jahrzehnten im gesamten Bistum nicht vorgekommen. Dennoch appelliere das Bistum an alle Gemeinden, bei Besucher-Führungen im Kirchturm ab sofort die Glockenstuben auszusparen: „Glockenstuben sind für Besucher tabu“, betonte der Sprecher. Ausnahmen dürfe es nur geben, wenn es in den Türmen besondere Emporen oder Gänge gebe, die eine Besichtigung der Glocken ermöglichten.

Außerhalb der Glockenstube ist der Absturz einer Glocke nach Bistumsangaben ungefährlich. Die Glocke falle dann auf den Boden des Turmraumes, der in der Regel aus Beton oder in wenigen Fällen aus dicken Holzbohlen bestehe. Ein Durchbrechen des Bodens sei auch bei vollem Geläut ausgeschlossen.

In Wietmarschen war die kleinste von fünf Glocken vor etwa zwei Wochen auf den Boden der Glockenstube und dort auf den Antriebsmotor gefallen. Dabei sei der Motor zerstört worden und ein Balken gebrochen, erläuterte Haarmann. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. Das Geläut der Wallfahrtskirche St. Johannes Apostel sei zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb gewesen. Zunächst habe den Vorfall niemand bemerkt. Erst als der Küster vergeblich versuchte, das Geläut einzuschalten, habe er die abgestürzte Glocke gefunden.

Nun werde die Aufhängung der abgestürzten Glocke genauer unter die Lupe genommen, hieß es. Darüber hinaus würden auch die übrigen 212 Stahlglocken in den Kirchen des Bistums im westlichen Niedersachsen überprüft. Weitere 574 Glocken seien aus Bronze gegossen. Stahl sei vor allem in der Nachkriegszeit für den Glockenbau verwendet worden, als Bronze knapp und teuer gewesen sei.