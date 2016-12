Region

„Billy Talent“ lässt’s in Lingen krachen

Von Carl Hesebeck

In der ausverkauften Emslandarena in Lingen hat die Band „Billy Talent“ am Samstagabend das letzte Konzert ihrer Deutschland-Tournee gegeben. 4500 Fans feierten die Kanadier, die gut anderthalb Stunden spielten.

Lingen. Die kanadische Rockband „Billy Talent“ hat am Sonnabend rund 4500 Besucher in die seit Wochen ausverkaufte Emslandarena nach Lingen gelockt. Verhielt sich das Publikum bei den Vorbands „Monstertruck“ und „The Dirty Nil“ noch recht verhalten, konnte die Band um Frontmann Benjamin Kowalewicz ihre Fans gleich mit ihrem ersten Lied näher vor die Bühne locken und das Publikum auf den Sitzplätzen hochreißen. Bildergalerie Billy Talent in Lingen Bild / Foto: Andre Berends Gespielt wurden neben Klassikern wie „Fallen Leaves“, „Red Flag“ und „Surrender“ auch Lieder vom neuen Album „Afraid of Heights“, das der Tour ihren Namen verliehen hat. Das Publikum zeigte sich das gesamte Konzert über textsicher. Zwischen den Liedern kam Kowalewicz kurz auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zu sprechen und grenzte „Billy Talent“ deutlich gegen dessen rassistische und diskriminierende Ansichten ab. „Uns ist es egal, welche Hautfarbe, Religion oder sexuelle Ausrichtung ihr habt, wir lieben euch alle“, verkündete der Sänger stellvertretend für die Band und erntete dafür kräftigen Applaus aus dem Publikum – der Wahlerfolg Trumps war zuvor mit Buhrufen quittiert worden. Abseits des Statements überzeugten die Kanadier über den Abend hinweg mit einer konstanten Leistung und gaben ihrer Deutschland-Tournee in Lingen einen würdigen Abschluss. Im kommenden Jahr soll es wieder Konzerte geben. Die Warnung vor Taschendieben zeigte übrigens Wirkung: Es sei an jenem Abend lediglich ein Portemonnaie gestohlen worden, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit.

Artikel zum Thema Polizei warnt vor Taschendieben bei Billy Talent

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen