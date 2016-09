Nordhorn

Bildergalerien: Oktoberfest in Nordhorn

Zum mittlerweile vierten Mal zeigte sich das Gelände der Bentheimer Eisenbahn AG in Nordhorn am Samstag zünftig in weiß und blau: Beim Oktoberfest gab es ausgelassene Wiesn-Stimmung und viele Partyhits.

Bildergalerie Oktoberfest Nordhorn 2016 Bild / Bild kaufen Zum mittlerweile vierten Mal wurde im Festzelt auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn AG an der Otto-Hahn-Straße das Oktoberfest Nordhorn gefeiert. Foto: Rainer Müller Bildergalerie Oktoberfest Nordhorn II Bild / Bild kaufen Zum mittlerweile vierten Mal wurde im Festzelt auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn AG an der Otto-Hahn-Straße das Oktoberfest Nordhorn gefeiert. Foto: Mario Fischer

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen