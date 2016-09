Nordhorn

Bildergalerie vom Treffen der „Blankekinder“

Rund 300 Gäste haben am Sonnabend das erste Nordhorner Stadtteiltreffen der „Blankekinder“ in der Alten Weberei gefeiert. Eine Fotoausstellung und viele Gespräche erinnerten an alte Zeiten. Hier eine Bildergalerie.

Bildergalerie Treffen der Blankekinder Bild / Bild kaufen Foto: Rainer Müller

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen