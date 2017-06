Lokalsport

Bildergalerie: So steigt Meppen in die 3. Liga auf

Erst nach einem packenden Elfmeterschießen stand am Mittwochabend fest, dass der SV Meppen in die 3. Liga aufsteigt. Vom Spiel gegen Waldhof Mannheim gibt es hier Eindrücke in einer Bildergalerie.

Bildergalerie SV Meppen steigt in die 3. Liga auf Bild / Bild kaufen Fotos vom Relegationsspiel des SV Meppen gegen den SV Waldhof Mannheim im Meppener Fußballstadion Foto: Karsten Rump DER Moment! Der @svmeppen1912 kehrt zurück in den Profifußball. https://t.co/AHMhw8uJYL #SVMSVW pic.twitter.com/C6RdxwDkJk — NDR Sport (@NDRsport) 31. Mai 2017 Video Jaaaaaaaaaaaaaaaaa, der SV Meppen steigt auf! Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Meppen: Sie haben es geschafft. Im Elfmeterschießen wird Torhüter Benni Gommert zum Helden. Wir haben die Sieger im Interview.

