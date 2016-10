Riesengaudi auf der Wiesn in Emlichheim

Das 4. Oktoberfest in Emlichheim wurde für tausende Gäste zu einer Riesengaudi. Wiesnbier, Weißwurst und die Stimmungsmacher kamen gut an. Bundesabgeordneter Albert Stegemann stach das Fass an und rief: „O’zapft is“. mehr...