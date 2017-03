Niedergrafschaft

Bildergalerie: Jubiläumskonzert Gospelchor Uelsen

Zahlreiche Zuhörer wollten am Wochenende das Jubiläumskonzert vom Gospelchor Uelsen in der evangelisch-altreformierten Kirche in Uelsen zusammen mit der Liveband „Cartoon“ sehen.

Bildergalerie Jubiläumskonzert 25 Jahre Gospelchr Uelsen Bild / Bild kaufen 25 Jahre Gospelchor Uelsen: Jubiläumskonzert in der ev.-altreformierten Kirche Uelsen zusammen mit der Liveband "Cartoon", Foto: Meppelink Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

Diesen Artikel bewerten weitersagen