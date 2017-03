Nordhorn

Bildergalerie: Jazz-Duo „Borboletas“ in Nordhorn

Von Gerhard Herrenbrück

Die „Borboletas & Friends“ waren am Wochenende in der voll besetzten Klosterkapelle in Nordhorn zu Gast. Vor allem die Gesangssolistin Imke Spöring prägte diesen Musikabend.

Bildergalerie Jazz im Kloster: "Borboletas" Bild / Foto: Werner Westdörp Nordhorn. Für die Auftaktveranstaltung 2017 der Reihe „Jazz im Kloster“ am Samstagabend hatten die Veranstalter das Jazz-Duo „Borboletas“, zu Deutsch „Schmetterlinge“, angekündigt. 200 Zuhörer wollten das in der voll besetzten Klosterkapelle hören. Und in der Tat, es war besonders zu Beginn eine Musik wie ein Schmetterling, nicht dröhnend, sondern federleicht und schwebend. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen