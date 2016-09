Nordhorn

Bildergalerie: JaPoRoGo-Chor gibt Jubiläumskonzert

Der JaPoRoGo-Chor hat am Wochenende sein Jubiläumskonzert in der altreformierten Kirche in Nordhorn unter der Leitung von Norma Edens gegeben. Hier Bilder von dem Auftritt.

Bildergalerie Konzert JaPoRoGo Nordhorn Jubiläumskonzert des JaPoRoGo Chores in der altreformierten Kirche in Nordhorn unter der Leitung von Norma Edens. Bild / Bild kaufen Jubiläumskonzert des JaPoRoGo Chores in der altreformierten Kirche unter der Leitung von Norma Edens Foto: Iris Kersten

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen