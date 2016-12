Grafschaft

Bildergalerie: GN-Party in der Alten Weberei

GN-Party mit den Lieblingshits unserer Leser: In der Alten Weberei in Nordhorn ist am Sonnabend wieder kräftig gefeiert worden. Hier jede Menge Fotos von der Diskoparty in einer Bildergalerie.

Bildergalerie GN-Party in der Alten Weberei Die GN-Leser haben ihre Lieblingshits gewählt und am 3. Dezember bei der GN-Party in Nordhorns Alter Weberei dazu gefeiert. Bild / Bild kaufen Foto: Udo Wohlrab Mehr dazu lesen Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

