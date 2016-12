Niedergrafschaft

Bildergalerie: Das war der Weihnachtsmarkt Lohne

Der dritte Lohner Weihnachtsmarkt am neuen Standort hat weiter an Attraktivität gewonnen. Am Wochenende waren unzählige Besucher von nah und fern nach Lohne gekommen.

Bildergalerie Weihnachtsmarkt in Lohne Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Lindwehr Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

