Obergrafschaft

Bildergalerie: Benefizkonzert des Rotary Clubs

Beim Benefizkonzert des Rotary Clubs am Sonntag begeisterte die Symfonia Jong Twente im Forum des Burg-Gymnasiums. Hier einige Bilder vom Konzert.

Bad Bentheim. Oft beschworen, aber vielleicht noch nie so notwendig wie in dieser Zeit: die völkerverbindende Macht der Musik. Einen überzeugenden Beweis dafür erlebte das deutsch-niederländisch gemischte Publikum am vergangenen Sonntagnachmittag im Forum des Burggymnasiums. Hier gastierte die Symfonia Jong Twente aus Enschede auf Einladung des Rotary Clubs Bentheim (Grafschaft), der das Benefizkonzert seinem Nepal-Hilfsprojekt, der Förderung begabter junger Menschen in Kunst und Wissenschaft und dem 2015 verstorbenen Rotary-Mitglied und Mäzen Peter Caspari widmete.

Hilfsprojekt

Ganz dem altruistischen Rotary-Prinzip entspricht das Hilfsprojekt für die 2015 von einem katastrophalen Erdbeben erschütterte Himalaya-Region. Dr. Hermann-Josef Veenker, Bentheimer Rotary-Präsident, begrüßte in diesem Zusammenhang Bernd Kolhof den Vorsitzenden des Vereins „Zukunft entwickeln“. Auf dessen Anregung hin fördert Rotary (gemeinsam mit den Sternsingern) den Bau einer Schule im nepalesischen Ort Sahodba. Veenker und Kolhof berichteten davon, dass es mit dem Schulbau vorwärts gehe und die Spendenmittel aus der Grafschaft vor allem der Inneneinrichtung und dem Kauf von Lehrmitteln zugutekämen.

„Symfonia 2014“

Dann erinnerte Dr. Veenker an die Begeisterung, die Peter Caspari ergriffen habe, als er die „Symfonia“ 2014 erstmals erlebt habe. Daraus sei ein großzügiges Sponsoring über mehrere Jahre und sogar über seinen Tod hinaus entsprungen. In großer Dankbarkeit erinnere man sich an den Freund und heiße umso herzlicher seine Frau Elaine willkommen. Für sie hatte die Vorsitzende der Stichting Symfonia Young Twente, Patricia van der Valk, eine symbolische Ehrengabe mitgebracht: einen DVD-Rohling, der sich mit Konzertmitschnitten der „Symfonia“ füllen werde.

Die Jüngsten

Bestens geeignetes „Material“ dafür lieferte das Konzert, dem das große Auditorium von Anbeginn mit spürbarer Sympathie folgte. Diese galt besonders den Jüngsten, der „Symfonia Junior“, die im Gegensatz zu den 14- bis 25-jährigen „Senioren“ zum ersten Mal in Bad Bentheim spielten. In der sorgfältig aufgebauten Programmfolge bildeten die 8- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen das, was man bei einem Rockkonzert als Vorgruppe einstufen würde. Hier können Talente sich erproben, Bühnenerfahrungen sammeln und auf sich aufmerksam machen.

Streicher, Holz- und Blechbläser Werke

Unter der einfühlsamen Leitung von Anke Lefferts spielten die kleinen Streicher, Holz- und Blechbläser Werke von Charles Woodhouse, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms und Moritz Moszkowski. Wann kann man schon einmal mehr als 30 Kinder erleben, die symphonische Musik so frisch und unbeschwert zum Klingen bringen. Mag es auch mal etwas ziehen und quietschen – was soll’s! Da war in den Brahms-Walzern durchaus Wienerisch-Neckisches zu hören. Und wie kraftvoll-zupackend die Kinder Moszkowskis „Spanischen Tanz“ angingen, das konnte nicht ohne Bravorufe bleiben.

Mehr als 70 Instrumentalisten

Und dann die Großen. Bühne und vorgebaute Podeste quollen schier über. In stattlicher Symphonieorchester-Besetzung hätten die mehr als 70 Instrumentalisten selbst im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins nicht verloren gewirkt (wo sie tatsächlich auch schon konzertiert haben). Dirigent Alexander Geluk hatte einen Klangkörper zur Verfügung, der gleich mit Jean Sibelius‘ Karelia-Ouvertüre eine gewaltige Klangfülle entfaltete.

Trompete mal zärtlich, mal keck

Das Orchester wurde bei Joseph Haydns Trompeten-Konzert zum Partner, Begleiter, ja Freund des Solisten. Der erst 15-jährige Duko Akkerman meisterte das berühmte Andante souverän. Mit sicherem Ansatz ließ der junge Mann die Trompete mal zärtlich, mal keck erklingen. Die Ovationen nahm er gelassen, den Blumenstrauß aber mit roten Wangen entgegen.

hervorragende Violinde

Die Namen von Violinde den Breeijen (17) und Bram Leemeijer (22), die sich beim Konzert für zwei Hörner und Orchester von Franz Strauss (Vater des genialen Rosenkavalier-Komponisten Richard Strauss) das Podium teilten, sollten sich Musikfreunde einprägen. Wer die schwierigen Passagen dieses Konzertes für das anspruchsvolle Instrument Horn so spielt, kann im Laufe seiner Karriere vielleicht einmal ganz hoch hinauf gelangen, dorthin, wo Hermann Baumann einst war und Marie-Luise Neunecker heute steht.

Deutsche Erstaufführung

Eher selten gibt es im Bentheimer Forum eine deutsche Erstaufführung zu hören. Und dann gleich eine „Historia mundi“, eine Geschichte der Welt. Einen ganzen musikalischen Kosmos entfaltete die Komponistin Iris Tjoonk (24), in dem die Zuhörer verschiedene Räume und Sphären, Gefühle und Erscheinungen entdecken, ihrer eigenen Phantasie aber auch freien Lauf lassen können. Alle Instrumentengruppen lässt Tjoonk zu Wort kommen – von dem massiv besetzten Blech bis zur zarten Harfe, die sich mit den Holzbläsern zu filigranen Terzetten vereint, und einem elegischen Geigensolo über dunklen Streicherwogen. Und dann wieder mächtige Tuttipassagen, aus denen irgendwo Beethoven und John Adams aufzuflackern scheinen.

Überraschung

Alexander Geluk sorgte für ein schönes Überraschungsmoment, als sich die von ihm aufs Podium nach vorn gerufene Posaunistin aus der letzten Reihe als das Supertalent Iris Tjoonk zu erkennen gab. So durfte sie sich die Blumen zum Beifallssturm in der „Pole-Position“ abholen.

„Rumänischen Rhapsodie“

Schwelgerischer Wohlklang und Töne aus dem ländlichen Rumänien, Balkan und der nahe Orient – all das hat Georges Enescu in seiner „Rumänischen Rhapsodie“ vereint. Auch hier brachte das Orchester die Klangfarben zum Leuchten, schaffte Atmosphäre, weckte tiefe Gefühle. Gleich danach Tschaikowskis Nussknackersuite im Breitwandformat. Als wollte man mit Neujahrskonzerten und Opernbällen den Forumssaal sprengen. Aber selbst der abgenudelte „Blumenwalzer“ klang bei den jungen Musikanten duftig.

Applaus

Verdienter Riesenbeifall. Dafür gab’s als Zugabe die spektakuläre Johann-Strauss-Polka „Unter Donner und Blitz“. Treffender Publikumskommentar: „Da haben wir ein tolles Konzert erlebt.“