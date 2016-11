Region

Bildergalerie: BAP feiert 40-Jähriges in Lingen

Die Kölner Band BAP feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstournee durch 70 deutsche Städte. Am Donnerstag waren Wolfgang Niedecken und Co. in der Emslandarena in Lingen zu Gast. Hier einige Bilder.

Bildergalerie BAP in Lingen Bild / Bild kaufen Die Kölner Band BAP feiert 2016 ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumstournee durch 70 deutsche Städte. Am Donnerstag gastierten Wolfgang Niedecken und Co. in der Emsland-Arena Lingen. Foto: Rainer Müller

