Bildergalerie: 224 Starter beim 31. Mühlenlauf

Gerold Hartger setzte sich in Laar über zehn Kilometer durch. Kirsten Schnieders blieb als einzige Frau unter 40 Minuten. Die Premiere des 2,5-km-Wettbewerbs gewannen Tim Hüsken aus Hoogstede und Emmelie Hohlfeld.

Laar. Der Mühlenlauf in Laar trifft nach einem eher mäßigen Jahr 2014 längst wieder voll den Geschmack der Läufer aus der Region: Bei der 31. Ausgabe am Sonnabend nahmen insgesamt 224 Läuferinnen und Läufer teil – das sind noch zwei mehr als im starken Vorjahr. An die Spitze des Hauptlaufs über zehn Kilometer setzte sich einer, der 2015 verletzt fehlte: Gerold Hartger siegte mit einer guten Zeit von 32:14 Minuten.

Der Favorit vom LC Nordhorn spulte die vier 2,5-km-Runden wie ein Uhrwerk in jeweils etwa acht Minuten ab und hatte im Ziel an der Mühle einen Vorsprung auf Jan Holboer von fünf Minuten; sein Teamkollege gewann den Zielsprint um Platz zwei gegen Heiner Harink knapp. Weitere sechs Läufer blieben unter 40 Minuten, und auch Kirsten Schnieders knackte diese Marke. Für die Georgsdorferin, die sich derzeit auf den Frankfurt-Marathon vorbereitet, war dies eine Premiere. Sie sorgte damit für einen Höhepunkt des Mühlenlaufs.

Im zeitgleich gestarteten Rennen über fünf Kilometer nutzte Stefan Würth (LCN) die idealen Bedingungen, um eine Zeit von exakt 18 Minuten zu laufen. Stark auch Ahmed Awski vom gastgebenden SV Grenzland: Der Fußballer der zweiten Mannschaft belegte Rang zwei (19:23). Schnellste Läuferin war Lynn Ranters (ebenfalls SV Grenzland) in 22:10 Minuten.

Im erstmals angebotenen 2,5-km-Lauf für Jugendliche gewannen Tim Hüsken vom SV Hoogstede, der sogar unter zehn Minuten blieb, sowie das junge Talent Emmelie Hohlfeld. Über einen Kilometer siegten Steffen Trüün (Jahrgang 2007) und Marieke Johanne Wortelen (2008). Ältester Teilnehmer war Herman Gort mit 72 Jahren.