Grafschaft

Bilder: Freude über kalte Pracht

Von Guntram Dörr

Der schönste Wintertag des Jahres hat die Grafschaft am Donnerstag in ein glitzerndes Kleid getaucht. Spaziergänger genossen die Natur bei Sonne und blauem Himmel und freuten sich am Raureif auf Bäumen und Sträuchern.

Bildergalerie Winter in der Grafschaft Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp Nordhorn. Allerdings bargen die stellenweise spiegelglatt gefrorenen Geh- und Radwege auch ihre Tücken. Gefährlich kann es auch beim Betreten zugefrorener Gewässer werden. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft hat jetzt dringend davor gewarnt, auf diese Eisflächen zu gehen: Sie können leicht einbrechen, dann droht Lebensgefahr.

Video Die Grafschaft im Winterkleid Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Welch seltener Anblick: In der Grafschaft hat es geschneit - und der Schnee bleibt sogar liegen. GN-Videopraktikantin Maja Wemhoff hat einige schöne Bilder eingefangen.

Diesen Artikel bewerten weitersagen