Grafschaft

Bibellese-Rekord im Kloster Frenswegen aufgestellt

Bild 1 / 3 Konzentration war bei den Konfirmanden gefragt, als es für jeden darum ging, für den Rekordversuch eine Doppelseite aus der Bibel zu lesen. Foto: Kersten

Sport und Spiel – wie hier mit Riesen-Seifenblasen – kamen beim Konfirmandentag im Kloster nicht zu kurz. Foto: Kersten

Ein hölzernes Kreuz und Foto-Würfel mit den Abbildungen der Reformatoren Luther und Calvin schmückten die Bühne. Foto: Kersten

Von Rainer Müller

Vorplatz und Innenhof des Klosters Frenswegen in Nordhorn waren am Donnerstag Schauplatz eines Rekordversuchs: Beim 9. Konfirmandentag ging es darum, die 738.765 Wörter aus der Bibel in höchstens zwölf Minuten zu lesen.

Nordhorn. Die Idee dazu hatten die Nordhorner Pastorin Christa Olearius und Kirchenkreisjugendwart Waldemar Kerstan aus Meppen geliefert. Rund 650 Konfirmanden aus insgesamt 29 Mitgliedsgemeinden des lutherischen Kirchenkreises Emsland-Bentheim sowie mehr als 150 Mitarbeitende, Pastoren und Diakone saßen bei bestem Sommerwetter auf den Holzbänken im Kloster-Innenhof und erhielten jeweils eine beidseitig bedruckte Seite aus der Bibel. Zur Einstimmung der Jugendlichen gab es zuvor eine szenische Darstellung der Reformation, in der Martin Luther den Ablasshandel der Kirche anprangert. Kirchenkreisjugendpfleger Kerstan forderte die jungen Leute auf, etwas zu tun, sich zu bewegen, zu handeln und verdeutlichte die christliche Bedeutung von „Tun“, „Haben“ und „Sein“. Nach dem sich durch den ganzen Tag ziehenden Kirchenlied „Herr, wir bitten – komm’ und segne uns“ bat Waldemar Kerstan um den Segen für das gesprochene Wort: Die Konfirmanden begannen auf sein Zeichen hin mit dem Lesen ihrer jeweiligen Seite. Die besondere Akustik des klösterlichen Atriums sorgte innerhalb weniger Sekunden für ein Sprachgewirr, bei dem sich die ausgesprochenen Worte hundertfach überlagerten und nicht mehr zu verstehen waren. Nach einigen Minuten ebbte der Schallpegel etwas ab, vereinzelt wurden aus bereits fertig gelesenen Seiten Papierflieger gebastelt, die in den Bankreihen durch die Luft flogen. Nach genau acht Minuten waren auch die letzten biblischen Worte gesprochen. Bildergalerie Konfirmandentag im Kloster Frenswegen Bild / Bild kaufen Foto: Iris Kersten Nach der Rekord-Bibellese warteten Würstchen und Kartoffelsalat auf die jungen Leute und ihre Betreuer. „Wir haben 1200 Rostbratwürstchen, 120 Kilogramm Kartoffelsalat, 20 Kilogramm Nudeln und rund 800 Liter Kaltgetränke eingekauft“, berichtete Kirchenkreisjugendwart Waldemar Kerstan. Zusätzlich versorgten Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS) aus Nordhorn die Gäste aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim mit Waffeln und alkoholfreien Cocktails. Pastorin Christa Olearius sprach den BBS-Schülern ihren Dank aus und ermahnte gleichzeitig die Konfirmanden, mit der mehr als 600 Jahre alten Klosteranlage „möglichst pfleglich“ umzugehen. Die freie Zeit bis zum Nachmittag konnten die 13- und 14-jährigen Konfirmanden auf unterschiedliche Weise nutzen: Hauptanziehungspunkt war ein Fußballturnier auf der Wiese vor der Klosterkapelle. Aber auch „Bubble-Soccer“ und das Spiel mit Riesen-Seifenblasen sorgten für fröhliche Kurzweil auf der Frenswegener Klosteranlage. Gegen 16 Uhr begann im Innenhof die Abschlussveranstaltung des Konfirmandentages: Ehemalige Konfirmanden aus den Reihen der Betreuer kamen auf die Bühne und ließen Waldemar Kerstan ihren jeweiligen Konfirmationsspruch vorlesen – die meisten hatten ihn eigens auf ihr gelbes T-Shirt geschrieben. Bis in den Jahrgang 1970 gingen dabei die Erinnerungen. Video Konfirmanden lesen Bibel in acht Minuten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. 650 Konfirmanden aus dem Emsland und der Grafschaft kamen am Donnerstag im Kloster Frenswegen zum neunten Konfirmandentag zusammen. Schwerpunkt waren Luther und die Bibel. Echter Jubel brandete unter den Jugendlichen auf, als Diakonin Inga Rohoff die ersten drei Siegerteams des Fußballturnieres mit Pokalen ehrte. Den dritten Platz belegten die Konfirmanden aus Spelle, den zweiten Platz errang die Abordnung aus Meppen-Bethlehem und erneuter Gewinner – wie im Jahr zuvor – waren die von „Trainerfuchs“ Pastor Thomas Kersten geführten „Kreuz-Kicker“ der Kreuzkirchengemeinde Nordhorn. Die Siegerehrung erfolgte übrigens auch unter den Augen einer Abordnung der Landeskirche Oldenburg. Sie schaute sich die Nordhorner Veranstaltung an, um sich für eigene Veranstaltungen Anregungen zu holen. Nach einem gemeinsamen „Vater Unser“ zum Abschluss hieß es dann für die 650 Konfirmanden, in die bereits wartenden Busse zu steigen und wieder in ihre Heimatorte zurückzufahren.

