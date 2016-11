Lokalsport

Bezirksliga: Wer behält Tabellenspitze im Blick?

Schüttorf erwartet Lohne: Am Sonntag treffen die beiden aktuell besten Grafschafter Fußball-Bezirksligisten im Verfolgerduell aufeinander. Heimspiele haben auch der TuS Gildehaus und der SV Wietmarschen.

Schüttorf/Lohne. Das Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga findet am Wochenende in Schüttorf statt. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel“, sagt Ralf Cordes, Trainer des drittplatzierten Teams von Union Lohne, das am Sonntag um 14 Uhr beim Zweiten, dem FC Schüttorf 09, antritt. Die Bedeutung des Kreisduells für die Lohner hängt mit ihren Ansprüchen zusammen. „Sie sind der selbsternannte Top-Favorit der Liga“, ruft Schüttorfs Trainer Michael Schmidt das vor der Spielzeit vom SV Union formulierte Ziel in Erinnerung. „Bislang ist die Saison für sie nicht befriedigend“, schlussfolgert er mit Blick auf die Tabelle, in der die Gäste sechs Zähler hinter den Schüttorfern liegen. „Bei einer Niederlage gegen uns könnten sie schon elf Punkte hinter Papenburg zurück sein“, rechnet Schmidt vor.

Genau diese Überlegung stellt auch Union-Coach Cordes an. „Es geht für uns darum, den Anschluss zu halten. Eine Niederlage sollte es bitte nicht sein, sonst müsste man im neuen Jahr einen echten Kraftakt bringen“, sagt er. Seit drei Partien warten die Lohner inzwischen auf einen Dreier – und genau diese sieglose Phase hat in der Tabelle für den Rückstand auf das Top-Duo gesorgt. „Wie wir die Gegentore kassiert haben – das hat nichts mit Bezirksliga-Spitze zu tun“, wird Cordes mit Blick auf das 2:2 in Laxten und das 1:3 gegen Spelle deutlich.

Deutlich besser ist die Stimmung bei den Schüttorfern. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken, denn wir haben bislang einen guten Lauf hingelegt“, meint Michael Schmidt, der die Mannschaft zusammen mit Rainer Sobiech verantwortet. Und kurz vor dem Ende der Hinrunde sagt er zufrieden: „Bislang habe ich bei uns Qualität gesehen und die Mannschaft hat sich homogen präsentiert.“ Die Ergebnisse in Schüttorf sind auch in Lohne natürlich nicht unbemerkt geblieben: „Ich muss klar sagen, dass das richtig gute Trainerarbeit ist. Das Team hat sich gefunden und die Trainer haben den Draht zur Mannschaft gefunden“, vergleicht Lohnes Ralf Cordes die aktuellen Vorstellungen mit denen der vergangenen Saison.

Zwar noch nicht gefunden, aber in Schüttorf gesucht haben die Lohner in dieser Saison einen für sie interessanten Spieler: Nach 09-Angaben kontaktierten die Gäste den bislang elf Mal erfolgreichen Stürmer Kawa Acar, um die Möglichkeit eines Wechsels im kommenden Sommer auszuloten. „Das ist nicht die feine englische Art, wenn schon im September vorgefühlt wird“, findet Trainer Michael Schmidt klare Worte. „Das passt nicht und sollte wohl Unruhe bei uns reinbringen“, vermutet er.

Weitere Spiele mit Grafschafter Beteiligung

FC Leschede – VfL Weiße Elf Nordhorn (So., 14 Uhr): Mit dem letzten Auftritt seiner Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga war VfL-Spielertrainer Dennis Brode sehr zufrieden: „Das war richtig gut“, sagt er zum 5:1 gegen den SV Wietmarschen. In dieser Saison tun sich die Nordhorner mit den Grafschafter Konkurrenten leichter als mit den Gegnern aus dem Emsland. „Diese Negativserie wollen wir jetzt in Leschede durchbrechen“, sagt Brode, der über die Stärken des von Bernhold Nünning trainierten FC Leschede bestens informiert ist. „Wir wissen, was sie machen: Sie spielen lang und hoch nach vorne – und haben dort mit Jesko Bühring und Michael Knieper zwei gute Stürmer“, berichtet er. Bei den Nordhornern kehrt Defensivspieler Stefan Thielke nach seiner abgesessenen Sperre zurück, dafür fehlt Mikail Özdemir, weil er gegen Wietmarschen die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte.

ASV Altenlingen – SV Eintracht TV (So., 14 Uhr):. Der ASV Altenlingen hat den Nordhorner in der Vergangenheit meist gelegen. „Wir haben gegen die oft gut ausgesehen“, erinnert sich Trainer Deniz Baysoy und hofft, dass seine Mannschaft die Serie am Sonntag ausbauen kann. Denn sein Team benötigt jeden Zähler, steht es doch nach dem 2:3 gegen Schüttorf nur aufgrund es besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz. „Wir hatten nur elf Leute dabei“, erklärt Baysoy die Derby-Niederlage. Steffen Hilberink kehrt allerdings nach seiner Sperre wieder zurück, sodass mit Sergen Dönmez (Sperre) und Torhüter Piotr Grzesiak (Knieverletzung) nur noch zwei Akteure ausfallen. „Wir dürfen in Altenlingen nicht verlieren“, legt Baysoy die Marschroute fest.

TuS Gildehaus – SV Surwold (So., 14.30 Uhr): „Wir wollten eigentlich versuchen, keine schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Aber die ist jetzt da“, sagt der Gildehauser Trainer Wolfgang Schmidt. Seine Mannschaft ist zwar immer noch Tabellensiebter, der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nach der 0:4-Niederlage in Laxten allerdings nur noch sechs Punkte. „Wir müssen die Köpfe wieder hoch bekommen. Das ist wichtig“, erklärt der TuS-Coach, der im Vergleich zum vergangenen Wochenende wieder mit Niklas Brandt planen kann. Das Duell gegen den Sechsten aus Surwold sieht Schmidt als Nagelprobe für den Aufsteiger aus der Obergrafschaft an: „Das wird noch schwieriger als gegen Laxten“, ist er sich sicher.

SV Wietmarschen – FC Schapen (So., 15 Uhr): Nach den Dreiern gegen Leschede (2:1) und Surwold (3:2) wollen die Wietmarscher im dritten Heimspiel unter der Leitung des neuen Trainerteams Norbert Wübbels den dritten Sieg einfahren. Schapen wartet seit inzwischen sieben Partien auf einen Sieg und ist auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. „Sie haben keine gute Serie“, weiß auch Wübbels, der sich deshalb etwas für seine Mannschaft ausrechnet – auch wenn die letzte Partie seines Teams mit 1:5 beim VfL Weiße Elf verloren wurde. „Uns hat der Kunstrasen nicht gefallen und wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, nennt der Wietmarscher Coach zwei Gründe für die Pleite. „Das mussten wir ganz schnell vergessen – und es ist auch vergessen“, beteuert er. Dem Aufsteiger fehlt Tobias Krieger, der sich einen Mittelfußbruch zugezogen hat und deshalb bis zum Jahresende ausfällt.