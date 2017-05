Lokalsport

Bezirksliga: VfL Weiße Elf schielt auf Platz 2

Meister der Fußball-Bezirksliga kann der VfL Weiße Elf Nordhorn zwar nicht mehr werden. Aber die Vizemeisterschaft ist noch nicht vom Tisch. Unser Überblick aus Grafschafter Sicht.

VfL Weiße Elf Nordhorn – BW Papenburg 4:2 (2:0)

Tore: 1:0 Kurpali (33.), 2:0 Brode (40.), 3:0 Deelen (63.), 3:1, 3:2 Akkermann (70., 84.), 4:2 Brode (90.).

Die Fußballer des VfL Weiße Elf haben nach zuletzt schwächeren Spielen wieder ein Ausrufezeichen gesetzt: Die Nordhorner besiegten bereits am Sonnabend den neuen Bezirksliga-Meister aus Papenburg verdient mit 4:2 und können zwei Spieltage vor Saisonende auf die Vizemeisterschaft hoffen. Zweifacher Torschütze für die Gastgeber war Spielertrainer Dennis Brode, der seine Saisontreffer 25 und 26 erzielte und damit dem besten Torschützen Kamaljit Singh (Lohne, 28) auf den Fersen ist. Im Heimspiel hatten die Nordhorner gegen eine Mannschaft, die am Abend zuvor ausgiebig die Meisterschaft gefeiert hatte, eine gute Stunde alles im Griff und führte mit 3:0, ehe Rene Akkermann mit zwei Toren aus dem Nichts den Anschluss schaffte. Spannend wurde es aber nicht mehr, stattdessen hätte der VfL sogar noch höher gewinnen können.

TuS Gildehaus – FC 47 Leschede 4:1 (2:1)

Tore: 0:1 Theissing (11.), 1:1 T. Heddendorp (31.), 2:1 Egbers (43.), 3:1 T. Heddendorp (61.), 4:1 Voget (86.).

Der Klassenverbleib ist greifbar nah: Fußball-Bezirksligist TuS Gildehaus hat nach dem 4:1 (2:1)-Heimsieg über den FC Leschede nun vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Gildehauser waren zu Beginn die überlegene Mannschaft, das überraschende 0:1 durch Leschedes Tobias Theissing sorgte aber für einen Bruch im Gildehauser Spiel. Die Gäste hätten die Führung sogar ausbauen können. Vor allem von Jesko Bühring ging ständig Gefahr aus, so setzte er unter anderem in der 21. Minute einen Freistoß an die Latte. Nach 31 Minuten traf der überragende Gildehauser Anas Alhelou aus fast unmöglichem Winkel die Latte, Tim Heddendorp konnte darauf zum 1:1 abstauben. Nun übernahm der Gastgeber wieder die Konktrolle – und Björn Berg versenkte kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Flanke von Sven Brandt per Kopf zur 2:1-Führung. Die Gäste machten in der zweiten Hälfte auf, dadurch boten sich den Gildehausern Räume, die sie zu diversen Torchancen nutzten. Einige davon wurden jedoch durch strittige Abseitsentscheidungen zurückgepfiffen. Mit seinem zweiten Tor sorgte Heddendorp nach gut einer Stunde für die Vorentscheidung. Anas Alhelou, der auffälligste Akteur auf dem Platz, leistete sowohl beim 3:0 als auch beim vierten Treffer mit starken Dribblings die Vorarbeit. In der 86. Minute profitierte Luca Voget davon und erzielte den 4:1-Endstand.

SV Eintracht Nordhorn TV – SC Spelle-Venhaus II 2:4 (0:3)

Tore: 0:1 Wecks (4.), 0:2 Rensen (9.), 0:3 Wecks (45.), 1:3 S. Dönmez (49.), 1:4 Feldhaus (61.), 2:4 F. Azevedo Kamp (82.).

Seitdem Zoran Milosevic in der Winterpause die Eintracht-Mannschaft übernommen hat, eilt sie von Erfolg zu Erfolg: sieben Siege in den letzten acht Spielen, zwischendurch ein spektakuläres 2:2 beim starken SV Union Lohne. Am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Spelle stand die erst zweite Niederlage unter „Milos“ Führung eigentlich früh fest: Den Gästen gelangen zwei schnelle Tore, danach erspielten sie sich weitere Großchancen und verpassten den besser werdenden Nordhornern mit dem dritten Gegentor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen herben Dämpfer. Die Punkte waren futsch, immerhin verhinderte Eintracht ein Debakel. Sergen Dönmez erzielte kurz nach der Pause seinen 21. Saisontreffer und hatte zehn Minuten später eine weitere gute Tormöglichkeit. Die Speller Reserve war an diesem Nachmittag allerdings zu stark, Eintracht verlor am Ende mit 2:4.

Union Lohne – Olympia Laxten 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Köster (23.), 0:2 Thielmann (40.).

Am drittletzten Spieltag der Bezirksliga-Saison haben die Fußballer von Union Lohne gegen Olympia Laxten eine verdiente 0:2 (0:2)-Heimniederlage kassiert. „Die erste Halbzeit war das Schlechteste, was meine Mannschaft diese Saison gezeigt hat“, sagte Trainer Ralf Cordes. Seinem Team fehlte es an der Einstellung, zudem hatte es in einigen Situationen kein Glück. Die Gäste hingegen traten viel aggressiver auf – und schafften schon vor der Pause eine Vorentscheidung. Nach einem Eckball köpfte Mirko Köster das 1:0, kurz danach verhinderte Union-Torwart Markus Schulten mit einer Parade gegen Bennet Meemann das zweite Gegentor. Aber dann war es Willi Thielmann, der in der 40. Minute auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang stand Laxten tiefer, Lohne kontrollierte das Geschehen, ohne das der Anschlusstreffer gelang. Vor allem Kamaljit Singh wurde von seinen Mitspielern einige Male gut in Szene gesetzt. „Ein Punkt wäre aber nicht verdient gewesen“, gab Cordes zu.