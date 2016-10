Lokalsport

Bezirksliga: VfL Weiße Elf besiegt Lohne mit 2:1

Marco Pinheiro sorgte am Freitagabend im Grafschafter Derby der Fußball-Bezirksliga für die späte Entscheidung zugunsten der Nordhorner. Wietmarschen holte den ersten Punkt, Eintracht stoppte seine Niederlagenserie.

Nordhorn. Der VfL Weiße Elf hat am Freitagabend in der Fußball-Bezirksliga einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen Union Lohne gefeiert. „Das war eine ganz starke Mannschaftsleistung. Ich bin stolz auf das Team“, freute sich Nordhorns Trainer Thomas kleine Lögte nach dem dritten Sieg in Serie, der den Sprung ins obere Tabellendrittel bedeutet.

Die Zuschauer im Grenzland-Stadion sahen ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen, in dem die Platzherren vor dem Seitenwechsel mehr vom Spiel hatten und zur Pause nach einem sehenswerten Treffer von Dennis Brode mit 1:0 vorne lagen. Der Spielertrainer nickte in der 39. Minute eine perfekt getimte Flanke von Marten Veldmann mustergültig in die Maschen. Timo Kepplin (10.) und Matthias Böhm (23.) ließen zudem weitere gute Möglichkeiten liegen. Lohne wurde zu Beginn der zweiten Hälfte stärker. Der Ausgleich war allerdings ein Zufallsprodukt: Eine abgefälschte Flanke von Dennis Tengen landete im langen Eck (49.). Nach dem 1:1 hatte der SV Union zunächst weitere Möglichkeiten, schaffte es aber nicht, die abermals starke VfL-Abwehr zu überwinden. „Was die Jungs als Mannschaft in der Defensive leisten, ist einfach richtig gut“, erklärte der Coach. Für die Entscheidung sorgte Marco Pinheiro, der den Ball nach einer Chance von Marco Löffler über die Linie stocherte (84.). In der Schlussphase boten sich den Gastgebern zudem noch gute Kontermöglichkeiten.

Tore: 1:0 Brode (39.), 1:1 Tengen (49.), 2:1 Pinheiro (84.).

SV Wietmarschen - SV Meppen II 1:1 (0:1)

Am achten Spieltag hat’s geklappt: Aufsteiger SV Wietmarschen hat seinen ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga geholt. Gegen den SV Meppen II erkämpften sich die Wietmarscher in einer am Ende hektischen, emotionalen Partie ein 1:1-Unentschieden. Allerdings waren es die Gäste, die das Geschehen in der ersten Halbzeit kontrollierten; die Meppener Führung hätte zur Pause auch höher als nur 1:0 ausfallen können. Wietmarschen zeigte im zweiten Durchgang aber eine starke Reaktion und hielt die Partie jetzt offen. Der SVM vergab zwar weitere Chancen, aber auf der anderen Seite sorgte Heinz Frimming für erste Gefahr mit einem 20-m-Lupfer, der knapp über das Tor ging (69.). Der SVW machte weiter Druck und kam in der 76. Minute durch Daniel Kathorst zum Ausgleich. Anschließend rettete Torwart Thomas Stegemann nach einem Kopfball mit einem klasse Reflex das Remis. Aber auch Wietmarschen spielte in der Nachspielzeit noch auf Sieg.

Tore: 0:1 Thale (11.), 1:1 Kathorst (76.).

FC Schapen - SV Eintracht TV 1:4 (0:3)

Nach zuletzt vier zum Teil bitteren Niederlagen in der Bezirksliga haben die Fußballer des SV Eintracht TV am Freitagabend wieder einmal ein Erfolgserlebnis gefeiert: Die Nordhorner siegten beim Tabellendritten FC Schapen souverän mit 4:1 (3:0). Es begann schon optimal für die in den vergangenen Wochen so gebeutelte Eintracht: Mirkan Dönmez schoss bereits nach vier Minuten das 1:0 und brachte damit viel Sicherheit ins Nordhorner Spiel. Noch vor der Pause sorgte Kevin Kamp mit einem Doppelschlag für eine beruhigende 3:0-Führung. Als es nach einer gelb-roten Karten für Spielertrainer Deniz Baysoy in der 71. Minute und einem aus seinem Foulspiel resultierenden Elfmetertor für Schapen noch einmal hätte spannend werden können, stellte Sergen Dönmez die Weichen mit seinem Treffer zum 4:1 wieder auf Sieg.

Tore: 0:1 M. Dönmez (4.), 0:2 Kamp (31.), 0:3 Kamp (44.), 1:3 Brüning (71., Foulelfmeter), 75. S. Dönmez (75.).