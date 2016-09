Lokalsport

Bezirksliga: Aufsteiger treffen auf Spitzenteams

In der Fußball-Bezirksliga stehen am Sonntag schwere Heimspiele für die so unterschiedlich gestarteten Aufsteiger an: Gildehaus erwartet Union Lohne zum Topspiel, in Wietmarschen ist Tabellenführer Schüttorf zu Gast.

Wietmarschen/Gildehaus. Das Leben eines Aufsteigers in der neuen Spielklasse kann sehr hart sein – oder aber sehr unbeschwert und angenehm. Die ganz unterschiedlichen Empfindungen erleben gerade der SV Wietmarschen und der TuS Gildehaus in der Fußball-Bezirksliga.

Die Konstellation ist gut vergleichbar: Wietmarschen und Gildehaus bekommen es am Wochenende in einem Bezirksliga-Derby jeweils mit einem Spitzenteam zu tun. Der SVW trifft am Sonntag um 15 Uhr auf den Tabellenführer FC Schüttorf 09, Gildehaus empfängt bereits um 14.30 Uhr den Titelfavoriten Union Lohne. Soweit die Gemeinsamkeiten. Der große Unterschied zwischen den Liga-Neulingen ist der Saisonstart: Während Wietmarschen nach fünf Duellen weiterhin auf den ersten Zähler wartet, hält sich der TuS in der Spitzengruppe der Tabelle auf. Und das, ohne bislang überhaupt eine einzige Niederlage kassiert zu haben.

Warum läuft es bei dem einen Aufsteiger, bei dem anderen aber überhaupt nicht? Die Trainer der kommenden Gegner haben eine Erklärung. „Wietmarschen hatte kaum Sommerpause. Es war fast schon zu vermuten, dass es für sie am Anfang hart wird“, sagt Schüttorfs Coach Michael Schmidt über den kommenden Gegner, der sich erst in einer Relegationsrunde den letzten Startplatz in der Bezirksliga sicherte.

Die fünf Niederlagen haben bei den Wietmarschern Spuren hinterlassen. „Wir brauchen ein anderes Selbstvertrauen und eine andere Körpersprache auf dem Platz“, fordert Trainer Thomas Hessel, der vor allem schlechte Phasen während der 90 Minuten für die Pleiten verantwortlich macht. „Wir müssen mehr an uns glauben. Einige Spieler lassen sich noch zu leicht beeindrucken“, führt er aus. Dass es mit einem Teilerfolg oder gar einem Dreier gegen den Spitzenreiter aus Schüttorf alles andere als einfach wird, ist ihm klar, aber: „Es wird höchste Zeit, dass wir punkten“, so Hessel.

Die Anspannung, die der SVW schon vor dem sechsten Spieltag verspürt, sucht man bei den Gildehausern vergeblich. „Wir haben nicht den ganz großen Druck, denn wir sind nicht mit fünf Niederlagen gestartet“, sagt Patrick Sackbrook, Co-Trainer beim TuS. Ganz im Gegenteil: Elf Punkte holten die Obergrafschafter schon aus ihren fünf Partien und stellen mit nur zwei Gegentoren aktuell die beste Abwehr der Liga. Warum läuft es beim TuS? Lohnes Trainer Ralf Cordes hat eine Antwort: „Die Mannschaft hat eine sehr gute Ordnung und jeder weiß, was er auf dem Platz tut“, sagt er.

Bereits im Pokalspiel im August erfuhren die Lohner beim knappen 1:0-Erfolg, wie schwer es sein kann, gegen die kompakt stehenden Gildehauser aus dem Spiel heraus zu Chancen zu kommen. „Ich hätte es vor ein paar Wochen nicht für möglich gehalten“, meint Cordes zum TuS-Aufschwung und resümiert: „So wie Gildehaus jetzt spielt, ist es eine Spitzenmannschaft der Bezirksliga.“

Für die Gildehauser ist das Derby am Sonntag damit die Gelegenheit, den Trend der Vorwochen zu bestätigen – und für Wietmarschen die nächste Chance, die Trendwende zu schaffen.

Weitere Spiele mit Grafschafter Beteiligung

VfL Weiße Elf – Blau-Weiß Dörpen (Freitag, 19.30 Uhr). Drei Saisontore haben dem VfL Weiße Elf in der Fußball-Bezirksliga bislang sechs Punkte gebracht. Auf der anderen Seite kassierte das Team von Spielertrainer Dennis Brode allerdings auch zwei Gegentreffer. „Wir legen das Augenmerk auf die Defensive – aber das ist jetzt zu viel“, lacht der Nordhorner Coach vor dem Heimspiel am Freitag gegen die Dörpener, die ihre vier Zähler allesamt auswärts geholt haben. „Wir haben unser System auch schon in der Rückrunde der vergangenen Saison gespielt und damals auch genügend Tore geschossen“, lässt sich Brode bei seinem Ansatz nicht beirren. Hendrik Deelen und Luca Vischer sind erkrankt und können möglicherweise gegen Dörpen nicht mitmachen, doch der VfL-Trainer bleibt optimistisch: „Wir sind guter Dinge, dass es bald wieder bei uns läuft“ – bestenfalls schon gegen Dörpen.

SV Eintracht TV – SV Surwold (Freitag, 20 Uhr). Drei Niederlagen in fünf Saisonspielen – so lautet die ernüchternde Bilanz der Nordhorner. „Es war ganz ärgerlich, dass wir dieses Spiel verloren haben, denn die Gegentore waren völlig unnötig“, sagt Eintracht-Trainer Herion Novaku zum 1:2 gegen Gildehaus, das sein Team am Sonntag kassierte. Mit Surwold kommt nun eine Truppe, die zuletzt mit Siegen in Laxten und Dörpen ihre Auswärtsstärke unterstrich. „Wir müssen auf jeden Fall etwas verändern: Es ist jetzt vorbei mit dem schönen Spiel“, sagt Novaku und fügt als Erklärung hinzu: „Das schöne Spiel hat uns bislang keine Punkte gebracht.“ Kompakter wollen die Nordhorner ab sofort auftreten und damit erfolgreicher als noch in den ersten Wochen der Saison sein. Hinter dem Mitwirken der angeschlagenen Kevin Kamp, Serkan Cayli und Fabian Weidekat steht noch ein Fragezeichen.