Bewohner bei Brand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Nordhorn hat sich am Montagnachmittag ein 60-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt.

gn Nordhorn. Der Polizei ist am Montag gegen 15.15 Uhr ein Brand in einem Reihenhaus in der Annastraße in Nordhorn gemeldet worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Beamten hatte sich der 60-jährige Hausbewohner selbst bei der Polizei gemeldet und den Brand mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei hatte der 60-Jährige bereits eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Nordhorner Krankenhaus und dann später in eine Spezialklinik gebracht. Laut Polizeibericht brannte im Wohnzimmer des Hauses ein Sofa. „Dieses Feuer hatte der Hausbewohner mit einem Pullover selbst erstickt. Das gesamte Haus ist derzeit unbewohnbar und durch Ruß schwer beschädigt“, heißt es in dem Bericht weiter.

