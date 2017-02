Region

Bewaffneter überfällt Spielothek in Meppen

Ein bewaffneter Täter hat am Dienstag eine Spielhalle in Meppen überfallen und eine unbekannte Menge Bargeld erbeutet. Er entkam. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann.

Video Unbekannter überfällt Spielothek Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Meppen: Ein Mann hat am Morgen eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert.



gn Meppen. Ein vermummter Täter hat am Dienstag gegen 7.00 Uhr die Spielothek in der Hasebrinkstraße in Meppen überfallen, teilte die Polizei mit. Im Bereich der Theke bedrohte der Täter die allein anwesende Angestellte der Spielhalle mit einer Pistole und forderte Geld von ihr. Nach Herausgabe des zur Verfügung stehenden Wechselgeldes verließ der Täter den Tatort und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Wie viel Geld der Täter erbeutete, teilte die Polizei nicht mit.

Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein. „Er sprach deutsch mit einem osteuropäischen Akzent“, sagte ein Polizeisprecher. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, darunter eine schwarze Strickmütze, schwarze Hose, schwarze Handschuhe und schwarzer Schal, den er bis in die Gesichtshälfte gezogen hat. Er trug schwarze Schuhe mit hellem Sohlenrand. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.