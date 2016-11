Region

Bewaffneter überfällt Spielothek in Lingen

Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen die Spielothek an der Alten Rheiner Straße in Lingen überfallen. Doch der Täter kam vergeblich.

gn Lingen. Ein mit Schal und Kapuze maskierter Mann betrat gegen 4.15 Uhr die Spielhalle in Lingen, teilte die Polizei mit. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der Mann eine Angestellte auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Die Kasse war jedoch eingeschlossen, sodass der Täter keine Beute machen konnte. Der Mann flüchtete zu Fuß vom Tatort. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 1,75 Meter großen Mann. Er sprach deutsch, ohne Akzent und war mit einer blau-grauen Jeans mit Fransen und Einschnitten, einem schwarzen Kapuzenpullover, einem schwarzen Schal sowie schwarz-weißen Nike Free mit weißer Sohle bekleidet. Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

