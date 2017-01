Ticker

Betrunkener Pilot bewusstlos im Cockpit

dpa Calgary. Die Polizei im kanadischen Calgary hat einen Piloten festgenommen, der sturzbetrunken im Cockpit bewusstlos geworden sein soll. Der Flug sollte am Morgen mit 99 Passagieren und sechs Crew-Mitgliedern Richtung Cancún in Mexiko starten, berichtet der Sender CBC. Kollegen hätten schon bei seinem Einsteigen ins Flugzeug das ungewöhnliche Verhalten des 37-Jährigen bemerkt. Sein Blutalkoholgehalt sei mehr als dreimal so hoch gewesen wie erlaubt.