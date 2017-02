Region

Betrunkener 19-Jähriger baut Unfall auf Autobahn

Großes Glück und sicherlich mehr als einen Schutzengel hatten drei junge, stark alkoholisierte Männer aus Meppen am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 31 bei Ochtrup. Sie blieben bei einem Verkehrsunfall unverletzt.

gn Ochtrup. Drei junge Männer haben am Samstagmorgen auf der Autobahn 31 in einem VW Fox direkt hinter der Anschlussstelle Ochtrup Nord einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Dennoch blieben sie unverletzt.

Das Auto prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Außenschutzplanke der A 31, teilte die Polizei mit. Danach schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Es entstand Totalschaden am Auto.

Strafverfahren gegen den Fahrer

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei erklärte der 19-jährige Fahrer aus Meppen, dass er die Kontrolle über sein Auto verloren habe, da er aufgrund seines Alkoholkonsums einen leichten Sekundenschlaf gehabt habe. Auf der Autobahnpolizeiwache in Lohne wurde bei eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, den er noch zur Probe hatte, einbehalten.

Der 19-Jährige hat nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen. „Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er von seinen wenig erfreuten Eltern bei der Polizei abgeholt“, sagte ein Polizeisprecher. Die A 31 musste wegen der Fahrbahnreinigung und Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Autobahnmeisterei Schüttorf für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.