Region

Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Unbekannte haben am Mittwoch im Raum Spelle eine raffinierte Betrugsmasche ausprobiert. Sie gaben sich am Telefon als Polizisten aus und wollten damit an Wertgegenstände gelangen.

gn Spelle. Seit dem späten Mittwochnachmittag ist es im Raum Spelle zu zahlreichen Anrufen durch Personen gekommen, die sich als Polizeibeamte ausgeben haben sollen, teilt die Polizei mit. „Teilweise wurden dabei sogar die Namen von Beamten genannt, die tatsächlich bei der Polizei in Spelle arbeiten“, sagt ein Polizeisprecher. Die unbekannten Täter sollen in mindestens sechs Fällen angegeben haben, dass die Polizei Spelle Mitglieder einer Einbrecherbande gefasst habe. Bei diesen hätten sie dann einen Zettel mit den Namen und der Adresse der jeweils Angerufenen gefunden. Die Opfer wurden dann aufgefordert, ihr Bargeld und ihren Schmuck in Sicherheit zu bringen. Man werde einen Beamten vorbeischicken, der die Wertsachen abholt. Polizei bittet um Warnung Bei den bislang bekannten Fällen wurden die Angerufenen jeweils misstrauisch, sodass es zu keiner vollendeten Tat gekommen sei. „Die Täter werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter versuchen und sich dabei nicht nur auf die Gemeinde Spelle beschränken“, meint die Polizei. Deswegen rät sie: „Geben Sie keinesfalls Wertsachen heraus! Melden Sie jeden Anruf dieser Art umgehend bei der Polizei in Spelle 05977 929210 oder in Lingen 0591 870. Warnen Sie ihre älteren Angehörigen und Nachbarn!“ Seit Mittwochnachmittag seien aber keine weiteren Fälle gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher auf GN-Nachfrage.

Diesen Artikel bewerten weitersagen