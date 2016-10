Ticker

Beschwerde eingelegt: Erdogan will Prozess gegen Böhmermann

dpa Mainz. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan akzeptiert die Einstellung der Ermittlungen gegen ZDF-Moderator Jan Böhmermann nicht. Sein Anwalt habe Beschwerde eingelegt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Diese werde von der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz geprüft. TV-Satiriker Böhmermann hatte sein Gedicht „Schmähkritik“ Ende März in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragen. Darin hatte er Erdogan mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht. Die Ermittlungen wegen Beleidigung waren vergangene Woche eingestellt worden.