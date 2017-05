Ticker

Berliner Polizei verhaftet Bande von Islamisten und Dealern

dpa Berlin. Die Berliner Polizei hat eine Bande von Drogenhändlern und gewaltbereiten Islamisten zerschlagen. Bei dem Großeinsatz wurden am frühen Morgen neun Männer in verschiedenen Teilen der Hauptstadt festgenommen. „Vier davon sind dem gewaltbereiten islamistischen Spektrum zuzuordnen“, teilte die Polizei mit. An den Razzien am frühen Morgen waren auch Spezialeinheiten der Polizei und eine Einsatzhundertschaft beteiligt. Bei Durchsuchungen wurden Waffen, Drogen und elektronische Geräte wie Handys und Computer beschlagnahmt.