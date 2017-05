Ticker

Berliner Polizei gibt Entwarnung im Fall des verdächtigen Autos

dpa Berlin. Nach der Untersuchung eines verdächtigen Autos in Berlin-Schöneberg hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Drähte am Wagen gehören offenbar zu einer selbstgebastelten USB-Ladestation, twitterte die Polizei am Montag. Nun werde der Halter des Autos überprüft. Polizisten hatten im hinteren Teil des auf einer Busspur abgestellten Autos eine Verkabelung und einen Benzinkanister entdeckt. Die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Daraufhin rückten Kriminaltechniker mit einem Sprengroboter an.