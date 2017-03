GN-Szene

Berater/in für Bildung, Beruf und Beschäftigung

Schulische Voraussetzungen: Abitur oder Fachabitur, Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Berufsschule/Ort: , Hochschule Schwerin und Mannheim, wichtige Schulfächer: Deutsch, Mathematik

gn Nordhorn. Mit Menschen sollte ihr beruflicher Weg zu tun haben, das war Inga Prenger schon relativ früh klar. Aber in welche Richtung es genau gehen würde, erfuhr sie erst bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Nordhorn. Ähnlich erging es auch Isabel Brinker, die wusste, dass der Kontakt mit Menschen im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen muss.

Beide sitzen jetzt in einem Büro der Agentur für Arbeit in Nordhorn und absolvieren gemeinsam das duale Studium Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung. Aufgeteilt ist das Studium in neun Trimester, von denen vier in Nordhorn und Nachbaragenturen sowie fünf an der Hochschule der Agentur für Arbeit in Schwerin absolviert werden. Auf vier Monate Praxis in Nordhorn folgen im Wechsel vier Monate Theorie in Schwerin.

Zu Beginn ihrer Ausbildung haben Inga Prenger und Isabel Brinker alle Abteilungen der Agentur für Arbeit und ihre Abläufe kennengelernt. Aktiv tätig waren sie im Empfang. Dort zeigten die jungen Damen den Kundinnen und Kunden, an welchen Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin sie sich wenden müssen, halfen bei Anträgen und Krankmeldungen.

Aktuell sind sie für die Arbeitgeberseite zuständig. Für sie sollen sie Arbeitskräfte vermitteln, die mit ihren Fähigkeiten auf die Stellenausschreibung passen. Später wollen Inga Prenger und Isabel Brinker in das Fallmanagement einsteigen, das mit den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen verbunden ist. Die reichen von der Intensivbetreuung für Kunden mit Handicaps über die Möglickeiten beruflicher Betreuung bis hin zur Berufsberatung und zur beruflichen Weiterbildung.

Im Studium erhalten sie das theoretische Rüstzeug. Es besteht aus der Kombination von Wirtschafts-, Sozial-, Erziehungs- und Rechtswissenschaften, abgerundet durch spezielles Wissen in den Bereichen Arbeitsmarktpolitik, arbeitsmarktbezogene Dienstleistungen und Beratung.

Weitere Studiengänge der Agentur für Arbeit gehen in die Richtung Arbeitsmarktmanagement und Informatik beziehungsweise Wirtschaftsinformatik.

