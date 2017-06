Nordhorn

Bentheimer Straße im Wandel

Als Zeilenerneuerung im mittleren Bereich der Bentheimer Straße sieht Architekt Pena das Bauvorhaben des Apothekers Uwe Zittlau. An ein im Dezember fertiggestelltes Wohnhaus (beige) schließt sich ein Baukörper an, der durch die farbliche Absetzung wirkt, als wären es zwei Gebäude.

Neu trifft Alt: Immer mehr Investoren entdecken das Potenzial der Bentheimer Straße. Unsere Aufnahme zeigt vom Kreisverkehr an der Seilerbahn (rechts) den Blick in Richtung City. Foto: Westdörp

Die Bentheimer Straße in Nordhorn bot über viele Jahre hinweg einen wenig spektakulären, wenn nicht eintönigen Anblick. Kaum merklich hat jedoch ein Wandel eingesetzt, der diese wichtige Einfallstraße verändert.

Nordhorn. In das Zentrum Nordhorns führen seit Generationen vier Haupteinfallstraßen, die den Verkehr bündeln und gleichzeitig Funktionen von „Lebensadern“ übernehmen: Die Lingener Straße im Osten, die Neuenhauser Straße im Norden, die Denekamper Straße im Westen und die Bentheimer Straße im Süden. Alle vier sind oder gehen in Bundesstraßen über. Besonders spannend wird es zurzeit jedoch an der Bentheimer Straße. Als Einzige präsentiert sie praktisch einen Längsschnitt durch die Funktionen einer Stadt. Sie beginnt im belebten Zentrum und zeigt in ihren Ladenlokalen einen bunten Querschnitt durch die Geschäftswelt der Nahversorgung, vom Juwelier über den Makler, von Banken über den Lebensmittelmarkt bis hin zu Apotheken. Ein Schwerpunkt ist im mittleren Bereich die Wohnbebauung, bevor zum Stadtausgang hin Industrie und größere Gewerbebetriebe, vom Autohandel bis zum Küchenausstatter und Nahverkehrsunternehmen, für Arbeitsplätze sorgen.

Aus Sicht der Stadt Nordhorn ist die Bentheimer Straße nicht nur eine wichtige Hauptverkehrsachse, sondern auch städtebaulich von besonderem Interesse. Es ist deutlich sichtbar, dass etliche der Gebäude so sehr in die Jahre gekommen sind, dass eine Sanierung nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig steigt jedoch das Interesse an Wohnraum entlang dieser innenstadtnahen Straße.

„In Nordhorn fehlen bis 2030 rund 2700 Wohnungen“, zitiert Lothar Tyborczyk, Immobilienmakler, Versicherungsagent und Mitinhaber der Baugesellschaft H2T in Nordhorn, aus einer Untersuchung. Dass dieser Bedarf, bei dem es auch um Wohnraum im unteren Preissegment geht, erfüllt werden kann, bezweifelt der Unternehmer. Es komme viel zusammen. So registriert er seit Jahren „eine enorme Bewegung in Richtung Innenstadt“. Viele, vor allem gut situierte ältere Menschen, ziehe es in die Stadt, wo man nahezu alle wichtigen Einrichtungen, von der Bank über den Arzt bis zum Handel, zu Fuß erreichen könne. Doch trotz der großen Nachfrage werde das Bauen seitens der Behörden verteuert und erschwert. Energiesparvorschriften, so sehr er sie im Sinne des Naturschutzes begrüße, schlügen sich in den Bau- und Unterhaltungskosten deutlich nieder. Die von der Stadt erwünschte Nachverdichtung und Mehrgeschossigkeit werde deutlich erschwert, weil gerade in der innenstadtnahen Bebauung die erst kürzlich angehobene Maßzahl für Parkplätze gar nicht möglich sei. Die große Verteuerung für neuen Wohnraum aus den vergangenen zehn Jahren werde sich fortsetzen, fürchtet Tyborczyk. Mit ursächlich dafür sind aber auch steigende Ansprüche der Käufer, Mieter oder Bauherren. Ohne Aufzüge, Barrierefreiheit und Dreifachverglasung gehe es gar nicht mehr. Standard sei das KfW 55-Energiesparhaus.

Das alte Haus aus den frühen 1930er-Jahren, das Tyborczyk an der Ecke Bogenstraße erworben hat, ist bereits abgerissen. Am Montag starten die eigentlichen Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen nach den Plänen der Architekten Hopp, Mülder und Oschem. Es soll im Dezember bezugsfertig sein. Elf der Wohnungen sind bereits verkauft.

Ein bisschen weiter sind Arbeiten auf einem inzwischen planierten Grundstück an der Bentheimer Straße 42 und 44 bereits im Gange. Hier errichtet der Nordhorner Apotheker Uwe Zittlau zusammen mit dem Architekten Joaquim Pena einen Neubau. Die Arztpraxis im Erdgeschoss sowie die Praxis für Physiotherapie und ein „E-Gym-Studio“ sind bereits vergeben, auch wenn die Mieter voraussichtlich erst im Dezember einziehen können.

Im zweiten Obergeschoss soll eine neue Form des altersgerechten Wohnens entstehen. Neun Einzelzimmer im Stil eines Schlaf-/Wohnraums mit eigenem Bad gruppieren sich um eine große Küche und weitere Gemeinschaftsräume inklusive Sonnenterrasse. Mit im Haus wird „rund um die Uhr“ eine Pflegekraft sein, die bei Bedarf in der Wohngemeinschaft Hilfeleistungen anbietet. Der Neubau schließt sich optisch und technisch an ein vor wenigen Monaten fertiggestelltes privates Mehrgenerationenhaus an.

Architekt Pena selbst arbeitet seit 2009 in einem umgebauten und modernisierten Haus an der Bentheimer Straße. Direkt am Kreisverkehr, in Nachbarschaft des Amtsgerichts an der Seilerbahn, erkannte auch das Architekturbüro „Gesamtwerk“ den Wert dieser Lage. Mit modernen kubusförmigen „Würfeln“ ersetzte es im vergangenen Jahr das marode Häuschen an der Ecke zur Sandstiege. Die Stadt Nordhorn sieht entlang der Bentheimer Straße noch viel Potenzial. In den vergangenen fünf Jahren habe es bereits 14 Bauanträge für Neubauten und Umbauten entlang der Straße gegeben und der Änderungsprozess geht weiter.