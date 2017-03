Obergrafschaft

Bentheimer Stadtmarketing sucht kreative Gründer

Die Innenstadt mit originellen Geschäftsideen bereichern und Gründern den Start mit dem eigenen Unternehmen vereinfachen – das will das Stadtmarketing Bad Bentheim mit ihrem Gründerwettbewerb erreichen.

gn Bad Bentheim. „Viele träumen vom eigenen Geschäft, aber häufig fehlt es am Geld. Mit einer guten Idee können Neugründer ein Ladenlokal nun beinahe umsonst bekommen“, kündigt das Stadtmarketing Bad Bentheim verheißungsvoll an. „Gefragt sind originelle Geschäftsideen.“ Die sollen bei einem Gründerwettbewerb eingebracht werden.

Geschäftsideen für ein Jahr testen

Der Wettbewerb soll Gründern die Chance geben, ihr „kreatives und für Bad Bentheim bereicherndes Konzept“ in einem Ladenlokal in Innenstadtlage medienwirksam umzusetzen. Ziel ist es, neue Geschäfte und innovative Ideen für die Bad Bentheimer Innenstadt zu gewinnen, heißt es von den Initiatoren. Der Existenzgründerwettbewerb soll zukünftigen Gewerbetreibenden die Chance bieten, neue Geschäftsideen für ein Jahr in einem Ladengeschäft in der Bad Bentheimer Innenstadt zu testen – und das mit nur geringem Eigenrisiko.

Nur die Nebenkosten müssen gezahlt werden

Für ein Jahr zahlt der Gewinner lediglich symbolische 1 Euro pro Monat für das Ladenlokal, erhält Unterstützung bei behördlichen Anträgen und zudem Beratung bei Marketing und PR. Der Existenzgründer kommt nur für die anfallenden Nebenkosten auf. „Am Wettbewerb teilnehmen kann jeder, der eine Geschäftsidee zum Thema Einzelhandel, Dienstleistung oder Gastronomie hat“, betonen die Organisatoren. „Das 330 Quadratmeter große Objekt befindet sich im Zentrum von Bad Bentheim, verfügt über eine 15 Meter lange Schaufensterfront und liegt unmittelbar am Marktplatz.“ Eine Jury wählt die erfolgversprechendsten Ideen aus. Stichtag ist der 15. Mai.

Bewerben können sich Einzelpersonen, Duos und auch Gruppen mit ihren Geschäftsideen. Für Rückfragen steht Claudia Platte vom Stadtmarketing Bad Bentheim unter Telefon 05922 7383 zur Verfügung. Interessierte richten ihre Bewerbungen an das Stadtmarketing Bad Bentheim, Bahnhofstraße 2, Bad Bentheim oder per E-Mail an stadtmarketing@stadt-badbentheim.de.