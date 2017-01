Obergrafschaft

Bentheimer SPD will Stadtentwicklung voranbringen

Die Bad Bentheimer SPD will mit ihrer Fraktion Bürgermeister Volker Pannen unterstützen, die Stadtentwicklung voranzutreiben. Den Umbau des Hauses an der Ochtruper Straße 40 hält die Partei trotz Kritik für sinnvoll.

Bad Bentheim. „Es ist gut, dass die CDU wieder aktiver ist und sich an Diskussionen verstärkt beteiligt, aber die wichtigen Entscheidungen im Rat sollten auch in Zukunft mit breiter Mehrheit getroffen werden“, finden Carin Stader-Deters, Johann Bardenhorst und Friedbert Porepp von Vorstand und Fraktion der SPD Bad Bentheim. Das Suchen nach parteiübergreifenden Mehrheiten und die entsprechende Kompromissbereitschaft hätten sich bisher bewährt, seit 2006 habe es ja keine festen Mehrheiten gegeben. „Wo würde die Bürgerbeteiligung bleiben, wenn eine Gruppe mit nur einer Stimme Mehrheit Entscheidungen durchsetzen würde?“, fragt Friedbert Porepp.

Für die „dynamische Stadtentwicklung“ der vergangenen Jahre gebe es viele Beispiele: Die Bahnhofsentwicklung, der Ausbau der Kindertagesstätten, Geld sparende Klimaschutzmaßnahmen, Möglichkeiten den Stadteingang im Bereich Schulte-Kolthoff neu zu gestalten, Innenstadtsanierungsmaßnahmen wie das „Alte Amtsgericht“, der Neubau des Jugendhauses, der Treff 10 sowie die Dorfgemeinschaftshäuser. Auch die Entscheidung für den Umbau des Hauses Ochtruper Straße 40 verteidigte die SPD erneut als „sinnvolle, da zukunftsfähige und wirtschaftlich vernünftige Entscheidung“, weil sich die Kosten von gut 300.000 Euro (mit etwa einem Drittel städtischen Anteil) refinanzieren ließen und im Haushalt positiv zu Buche schlagen würden. Die SPD stehe für die Fortsetzung dieser teilweise noch laufenden Maßnahmen, will aber im Bereich Familie und Sport besondere Prioritäten setzen.

Zu den wichtigsten Projekten gehöre deshalb ein bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätten (und möglicherweise sogar ein Hortangebot beim Übergang in die Schule), die Entlastung der Eltern bei den Elternbeiträgen und als erster Schritt die Anerkennung des Familienpasses für niedrige Einkommensstufen, was sich als eine überaus erfolgreiche SPD-Initiative erwiesen habe. Für Familien zentral sei zudem preiswertes Wohnen. Dabei sollen Maßnahmen aus dem Wohnraumkonzept abgeleitet werden. Helfen könnte bei diesem Ziel, bezahlbares Bauland bei Schulte-Kolthoff und im „Wohnpark“ an der Suddendorfer Straße zu schaffen. Außerdem müssten wichtige Bauprojekte nach ausführlicher und sachlicher Beratung auch umgesetzt werden, das gelte für den Bereich neben dem Rathaus ebenso wie die Bebauung an der Franziskusstraße. Das Stadtbild erhalten oder sogar verbessern steht für die SPD ganz oben auf der Tagesordnung. Das müsste auch bei den Plänen für den Dorfmittelpunkt in Gildehaus gelten.

Bei allen Maßnahmen könnte sich nach Ansicht der SPD ihr Antrag „Stadtentwicklung Bad Bentheim 4.0“ als hilfreich erweisen, der vorsieht, das Wissen aus vielen Bereichen in diesem Kontext zu bündeln. Unstrittig sei es, eine Sporthalle für Gildehauser Schulen und Sportvereine zu schaffen, die externe Beratung soll nicht nur die Standortfrage voranbringen, sondern auch Finanzierung und Lebenszykluskosten wie beim Schulneubau klären. Bei vielen geplanten Maßnahmen für die Sportvereine (die GN berichteten) spiele auch die demografische Entwicklung eine Rolle. Mit den Projekten wären die Sportvereine für die Zukunft gut gerüstet, so die SPD. Gestärkt werden müsste Bad Bentheim als Tourismus- und Gesundheitsstandort.

Die Bürgerbeteiligung stärken und die Bürgerfreundlichkeit erhöhen könnten nicht nur die Parteien (wie die SPD es mit ihren themenbezogenen und gut besuchten Radtouren und der Aktion „SPD vor Ort“ mache), sondern auch eine Unterstützung des Verwaltungsangebotes vor Ort in Gildehaus mit Maßnahmen wie „Bürgeramt im Koffer“. Dabei handelt es sich um eine Art mobiles Bürgeramt, das nicht nur die Bedürfnisse älterer oder körperlich beeinträchtigter Menschen berücksichtigt. Möglich wären so regelmäßige Sprechstunden in einem barrierefreien Außenbüro.

Ein großes Thema sei für die SPD seit jeher die Verkehrssicherheit, deshalb will sie an den Kreuzungen beim DRK in Hagelshoek und am Alten Postweg eine Beleuchtung schaffen. Auch die Radwegeverbindung an der L 39 zwischen den Ortsteilen benötige mittelfristig eine Beleuchtung, weil nur so mehr Sicherheit entstehen könnte. Generell müsste die Fahrradfreundlichkeit einen größeren Stellenwert erhalten, ebenso wie der Klimaschutz. Deshalb plädiert die SPD dafür, den Drei-Jahres-Vertrag der Klimaschutzmanagerin mit Hilfe von Fördermitteln um zwei Jahre zu verlängern.

Nach Ansicht der SPD muss die Betreuung und Integration der Flüchtlinge als wichtige Zukunftsaufgabe anerkannt werden. Deshalb sei die Unterstützung der Flüchtlingshelfer wichtig. Intensiv begleitet und gefördert werden soll auch die Bad Bentheimer Kulturarbeit, die sich sehen lassen könne und ein wichtiger Standortfaktor sei.

Grundlagen für alle Maßnahmen bleibe „eine solide Finanzierung aller Maßnahmen mit Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten neben Mitteln aus Stadtsanierung und Dorferneuerung“. Gesucht werden müsse weiterhin nach Einsparpotenzialen zum Beispiel beim Badepark.