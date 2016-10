Obergrafschaft

Bentheimer Kulisse zeigt „Die 12 Geschworenen“

Ein packendes Theaterstück der „Bentheimer Kulisse“ zog das Premierenpublikum in seinen Bann. Den Schauspielern wurde bei diesem Kammerspiel viel abverlangt.

Bad Bentheim. Vor ausverkauftem Haus empfing am Freitagabend Margret Winkelmann, bei der Bentheimer „Kulisse“ die Lady für alles, das Publikum zur Premiere von „Die 12 Geschworenen“ und wünschte spannende Unterhaltung. Dieser Wunsch erfüllte sich.

Gerichtsszenen sind Grundfiguren des Dramatischen. Kein Wunder, dass sie in der Geschichte des Dramas immer wieder zur Bauform wurden. Von Sophokles über Kleist bis Brecht und jetzt neuerdings zu Ferdinand von Schirach: das Gegeneinander zweier Parteien im Urteil über „schuldig“ oder „nicht schuldig“ ist in sich schon hochdramatisch.

Grund genug für die Bentheimer „Kulisse“, bei der Suche nach einem packenden Theaterstück ein Justizdrama zu wählen, das nicht neu ist, aber immer wieder neu erregt und mitreißt. Berühmt wurden „Die 12 Geschworenen“ als Hollywood-Film mit drei Oscar-Nominierungen, der aber als Vorlage ein Fernsehspiel nutzte. Der berühmte Film wiederum war in der Bühnenfassung von Horst Budjuhn in der Spielzeit 1959/60 das meistgespielte Theaterstück in Deutschland.

Dieser Theatertext ist die Grundlage der Bentheimer Inszenierung von Roland Heitz. Streng genommen baut er auch nicht auf einer Gerichtszene auf, sondern auf einer Szene hinter der Gerichtsszene:

Nach sechstägiger Gerichtsverhandlung über einen Mordfall „zieht sich das Gericht zur Beratung zurück“. Das scheint für eine Bühnenhandlung nicht viel herzugeben. Zwölf Geschworene, Laienrichter, werden in einen Raum gesperrt, um darüber zu entscheiden, ob der 19-jährige Angeklagte seinen Vater mit einem Klappmesser erstochen hat oder nicht.

Bei einem einstimmigen Schuldspruch der Zwölf erwartet ihn die Todesstrafe. Und nur, wenn alle „nicht schuldig“ urteilen, kommt er frei. Anfänglich scheint alles klar zu sein. Die Beweise für den Mord liegen auf der Hand. Es ist der heißeste Tag des Jahres. Abends gibt’s ein wichtiges Baseball-Spiel. Alle wollen nach Hause und hier schnell fertig werden. Nein, nicht alle. Einer fängt an, Fragen zu stellen. Und jetzt wird ein Prozess ausgelöst, ein gruppendynamisches Gemetzel, in dem die unterschiedlichsten Typen bis zur Gewalttätigkeit aufeinanderprallen: der Choleriker und der Spaßvogel, der Rassist und der Gedankenlose, der Mitläufer und der Vordenker.

Charakterliche Abgründe tun sich auf, aber auch Momente von ungeahnter Größe. Es sind die Triebkräfte menschlichen Handelns, die auf der Bühne (bisweilen fratzenhaft) Gestalt gewinnen: Wut, Hass, Gemeinheit; aber auch Mitgefühl und Mut. Und es stehen die großen Themen des menschlichen Zusammenlebens auf dem Spiel: Freiheit und Gerechtigkeit; die Blindheit des Vorurteils und das Streben nach Wahrheit.

Dieses Kammerspiel im Geschworenenzimmer, auf engstem Raum, unter Beachtung einer strengen Einheit von Ort, Zeit und Handlung, wo alle Akteure immer zugleich auf der Bühne sind, kein Auftritt oder Abgang für Entlastung oder Untergliederung sorgt, verlangt jedem Schauspieler das Äußerste ab. Kaum äußere Handlung. Nur das Wort ereignet sich. Nur Rede und Gegenrede. Sparsamste Bewegung in einem Raum der begrenzten Möglichkeiten. Kein Tanzen, kein Singen, kein Kosen. Doch intensivste Wirkung der inneren Handlungen und Wandlungen, die schauspielerisch manifest werden müssen. Und das ist in der Detailaufnahme einer Filmkamera viel leichter zu realisieren als auf der Bühne, wo für das Publikum stets eine gleichbleibende Totale gegeben ist.

Der Theaterabend überzeugte durch sein Ensemblespiel, das in der Inszenierung von Roland Heitz nicht nur spontane Freude am spontanen Spiel war, sondern das geführt wurde; das richtig „getimt“ war; bei dem jeder – sprecherisch bestens disponiert - mitspielte, auch wenn er im Moment nicht der Träger des Dialogs war; und das nicht nur von einem funktionalen Bühnenbild, sondern auch vom Handwerk eines erfahrenen Regisseurs profitierte,: so zum Beispiel in der Verklammerung von erstem und zweiten Teil durch das Standbild nach der Pause; in der Verlagerung der Aktionen auf die verschiedenen Bereiche der Bühne; im Wechsel des Tempos zwischen Erregung und Erschöpfung.

Schauspielerisch viele beachtliche Einzelleistungen: die Wortgefechte zwischen Simon Wehrmeyer und Axel Sigwart; die vitale Bühnenpräsenz eines Heiko Arnink; die Entwicklung Uta Rosenskis von einer Randfigur zu einer prinzipienfesten Wortführerin; die windigen Wechsel in den Überzeugungen des Geschworenen Nr. 12 von Jürgen Merkator.

Am schwierigsten die Rolle von Nr. 8: Heinrich Klüsener hatte von Beginn an das Gegengewicht zu allen anderen zu bilden. Das teilte sich inhaltlich mit, war aber zu wenig gestützt durch die Ausdruckskraft einer zwar leisen und sachlichen, aber gleichwohl stabilen Persönlichkeit von eindringlicher Autorität. Der wutschäumende Furor von Ernst R.Schröder, seinem Kontrahenten, war von großer, beinahe erschreckender Wirkung, die bei mehr Differenziertheit in seinem permanenten Fortissimo vielleicht noch größer gewesen wäre.

Ganz großes Theater am Schluss: die Offenbarung der Lebenslüge des Geschworenen Nr. 3 in der Darstellung von Ernst R.Schröder und sein erschütternder Zusammenbruch; dann der subtil in Szene gesetzte Abgang der anderen Geschworenen - jeder einzeln in perfektem Timing. Das Publikum hält den Atem an.