Bentheimer Kammerchor gibt Weihnachtskonzert

Ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert hat der Bentheimer Kammerchor in der Bardeler Klosterkirche beschert. Mehr als 400 Zuhörer wurden am Sonntagabend von 100 Sängern und Musikern hochklassig überrascht.

Bardel. Dirigent Elmar Sebastian Koch wählte für das Konzert des Bentheimer Kammerchors vier Werke aus, die sich von den üblichen Konzertstücken in der Weihnachtszeit abhoben und in der Bardeler Klosterkirche zeigten: Ein Weihnachtskonzert kann weit mehr sein als Bach. Und dieses Experiment gelang. Mit Benjamin Britten und Arvo Pärt boten Chor, Solisten und Musiker eine in dieser Form eher ungehörte Kombination an. Den Höhepunkt freilich bildete das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns. Den sehr fein zusammengestellten Abend kennzeichnete die Beschränkung auf das Wesentliche, die Konzentration lag allein auf den Stimmen, Harfe und Orgel sowie 22 Streichern. Mehr als 400 Zuhörer wurden am Sonntagabend von diesen 100 Sängern und Musikern überrascht.

Gesamter Chor

Benjamin Brittens „A Ceremony of Carols“ ist ein Werk für dreistimmigen Chor, Solostimmen und Harfe. Welch‘ ein Einstieg in ein Weihnachtskonzert mit dieser Reduktion. Der Komponist schrieb diesen „Kranz von Lobechören“ 1942, das Stück besteht aus elf kurzen und abwechslungsreichen Sätzen mit Texten aus mittelenglischen Gedichten. Mit dem gregorianischen Choral „Hodie Christus natus est“ gab der Kammerchor ohne Instrumente den gelungenen Auftakt in das anderthalbstündige Weihnachtskonzert. Zart erklangen die lyrischen Frauenstimmen im dritten Satz, als sie die Rose besangen. Der gesamte Chor trumpfte auf im Finale des sechsten Satzes mit großem Crescendo: „This little Babe“. Kompliment!

Sämtliche Liedtexte hatte der Kammerchor im Begleitheft auf Deutsch abgedruckt, sodass das Publikum dem fremdsprachigen Gesang gut folgen konnte.

Hall in der Klosterkirche

Beim zart gezupften Harfensolo warfen die Wände der Klosterkirche die Klänge hallend zurück. Der junge Harfenist Daniel Noll überzeugte virtuos und zeigte, welche Dynamik in diesem Instrument steckt. Erst sechs Tage vor dem Konzert erfuhr er von seinem Auftritt, weil die eingeplante Harfenistin Christina Buchsbaum erkrankt war. Zu hören, wie souverän der 22-jährige Musikstudent aus Dresden den ganz auf Harfe ausgelegten Konzertabend gestaltete, war allein schon den Besuch wert. Der Klang seiner Soloharfe, von leise gezupft bis voluminös schwingend, harmonierte dabei ausgezeichnet mit den zarten Streichern. Und so legte sich über die mit 500 Menschen gefüllte Kirche den gesamten Konzertabend lang eine meditative Stille.

Gute Solisten

Die Konzerte des Bentheimer Kammerchores sind immer auch wegen der guten Solisten bestechend, diesmal erklangen die fünf Solostimmen aber nahezu makellos. Insbesondere die Frauenstimmen brillierten: Nadine Balbeisi (Sopran), Annette Bialonski (Mezzosopran) und Charlotte Nußbaum (Alt), ergänzt von Jean-Pierre Oullet (Tenor) und Benjamin Heinen (Bariton).

Der 1935 geborene Arvo Pärt gilt als einer der bedeutendsten lebenden Komponisten neuer Musik. Und die ist durchaus nicht immer das, was man landläufig in einem Weihnachtskonzert erwartet. Pärt strebt in seiner fast ausschließlich religiös motivierten Musik nach einem Ideal der Einfachheit, das die spirituelle Botschaft unterstützt. Mit dem Organisten Louis ten Vregelaar aus Hengelo gelang in Bardel eine tänzerische Vertonung des 95. Psalms: „Cantate Dominum Canticum Novum“ („Singet dem Herrn ein neues Lied“) für Chor und Orgel. Meditative Wirkung entfaltet sich durch Wiederholungen ohne abrupte Tempowechsel.

Musiker aus der Region

Im zweiten Stück Pärts, „Cantus in Memoriam Benjamin Britten“, spielen Streichorchester und Glocke zum Gedenken an den britischen Komponisten, der ja passenderweise zum Auftakt des Konzerts zu hören war. Hier kommt ein Instrument zum Einsatz, nach dem Pärts eigener Musikstil benannt ist: „Tintinnabuli“, Klingeln der Glocken: Einfache Harmonien, meist Dreiklänge, werden von Tonleitern überlagert und bestimmen die rhythmisch bewusst einfach gehaltenen Kompositionen. Mit einer Besetzung aus 22 Streichern bereicherte das Orkest van het Oosten aus Enschede das Konzert. Dass sowohl Streicher als auch Organist aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen, stellt zudem die musikalische Qualität unserer Region heraus.

Die Stücke von Britten und Pärt mündeten in den eigentlichen Glanzpunkt des Abends, das 40-minütige „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns. Solisten und Bentheimer Kammerchor sangen das zehn kurze Sätze umfassende Stück original in französischem Latein, beginnend mit der Weihnachtsgeschichte und den Hirten auf dem Feld: „Fürchtet euch nicht!“

Gute Besetzung

Auch hier wieder eine originelle Besetzung aus Chor, Streichern, Gesangssolisten, Orgel und Harfe. Dadurch, dass gerade keine Blasinstrumente zum Einsatz kommen, entsteht ein außergewöhnlicher Klangeffekt, eine lyrische Stimmung, die ideal in die Adventszeit passt. Zenit war der neunte Satz, der nach dem langen Beifall am Schluss auch noch einmal als Zugabe zu hören war: Quintett und Chor singen Klagelieder, die in das französisch gesungene „Hallelüja“ des Chores gipfeln. In der Gewölbe-Akustik der Bardeler Kirche kam gerade das ü besonders gut zur Geltung und verlieh dem Werk Körper mit hallendem Nachklang.

Wer die Konzerte des Bentheimer Kammerchors seit Jahren besucht, registriert die große Vielfalt an gesungenen Weihnachtsgeschichten. In diesem Jahr ist eine ganz grandiose hinzugekommen.