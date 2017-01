Obergrafschaft

Bentheimer Haushalt ab 2019 erstmals im Plus?

Die Stadt Bad Bentheim steuert weiter auf einen ausgeglichenen Haushalt zu. 2019 soll dieses Ziel erstmals erreicht werden. Im laufenden Jahr hat die Politik nur geringe Gestaltungsspielräume.

Bad Bentheim. Der Ergebnishaushalt der Stadt Bad Bentheim für das Jahr 2017 wird voraussichtlich ein Defizit von rund 378.000 Euro ausweisen – bei einem Gesamtvolumen von rund 22,5 Millionen Euro. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, den die Verwaltung – wie seinerzeit ausführlich berichtet – bereits Anfang November 2016 der Politik vorgelegt hatte. Am Montag wurde der Plan im Finanzausschuss des Rates nun erstmals öffentlich diskutiert.

Die Stadt werde ihr Ziel, das Defizit im laufenden Jahr unter 400.000 Euro zu drücken, voraussichtlich erreichen, erklärte Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) im Ausschuss. Im Jahr 2018 soll das Minus dann laut Planung weniger als 300.000 Euro betragen. Ab 2019 werden erstmals kleinere Überschüsse angepeilt.

2017 bleiben den Politikern im Rat angesichts des Defizits in der Gewinn- und Verlustrechnung des „Konzerns“ Stadt Bad Bentheim nur geringe Gestaltungsspielräume. Nach der Kommunalwahl im September hatten sich die neu zusammengesetzten Fraktionen außergewöhnlich viel Zeit genommen, um das Zahlenwerk intern zu diskutieren. Herausgekommen sind einige Änderungswünsche, die im Vorschlag der Verwaltung weitgehend berücksichtigt werden konnten, letztlich aber nur recht geringe Verschiebungen im Haushaltsplan bedeuten.

Anträge der Fraktionen

So hat sich die CDU/FDP-Mehrheitsgruppe im Rat dafür ausgesprochen, auf einen geplanten Konzertplatz im Schlosspark zu verzichten. Dies betrifft nicht den städtischen Haushalt, sondern den des Eigenbetriebs Tourismus, der im Ausschuss ebenfalls zur Diskussion stand. Zudem möchte die Gruppe die Planung eines Kreisverkehrs bei der Gaststätte „Tonino“ auf das Jahr 2018 verschieben, 15.000 Euro zusätzlich für das Projekt „Jung kauft Alt“ zur Förderung von Bestandsimmobilien in der Innenstadt einplanen und die Stelle der Klimaschutz-Managerin auf den Prüfstand stellen. Diese könnte auf Vorschlag der Verwaltung zum Beispiel als „Nachhaltigkeitsbeauftragte“ im Bauamt mit verändertem Aufgabenprofil ihre Arbeit fortsetzen.

Die SPD wiederum setzt sich für einen barrierefreien Straßenübergang beim Seniorenheim „An der Mühle“ ein, wünscht in mehreren Bauabschnitten eine durchgängige Beleuchtung entlang der Landesstraße 39, eine Erneuerung der städtischen Internetseite sowie 10.000 Euro zusätzlich für den Familienpass. Von den Grünen kam der Antrag, die Gründung eines „Ökopools Bad Bentheim“ zu prüfen.

All dies wurde in der Sitzung kurz diskutiert, letztlich gab der Finanzausschuss aber noch kein Votum ab. Stattdessen wollten die Fraktionen kurzfristig erneut beraten, ehe sich bereits am heutigen Mittwoch der Verwaltungsausschuss damit befasst. Abschließend entschieden wird dann am kommenden Montagabend im Rat.