Obergrafschaft

Bentheimer CDU will Sporthallenfrage zügig klären

Zusammen mit der FDP hat die Bad Bentheimer CDU seit dieser Ratsperiode die Mehrheit im Stadtrat. Diese möchte die Union nutzen, um zahlreiche Projekte umzusetzen. Die Haushaltsberatungen könnten spannend werden.

Bad Bentheim. Die Bad Bentheimer CDU will in 2017 die Politik in der Burgstadt gestalten. Das machten Vorstand und Mitglieder der Ratsfraktion im Pressegespräch deutlich. Gemeinsam mit der FDP verfügt die Union über die Mehrheit im Stadtrat und möchte diese nutzen, um die Politik dieser Ratsperiode zahlreiche Projekte umzusetzen.

„Wir sind sehr zufrieden. Das ist das Ergebnis, was wir erzielen wollten“, blickte Ortsverbandsvorsitzender Marcel Speker auf die Kommunalwahl vom September zurück. Zudem konnte der Ortsverband im zurückliegenden Jahr 13 neue Mitglieder gewinnen, was einem Zuwachs von zehn Prozent entspricht. Dem gegenüber stehen zwei Austritte, sodass die CDU Bad Bentheim derzeit über 106 Mitglieder verfügt. „In absoluten Zahlen ist das der größte Zuwachs im Landkreis“ sagte Marcel Speker mit Stolz. Dies führt die Partei unter anderem auf einen größeren Mut, sich politisch zu bekennen, zurück. „Wir haben hier in Bad Bentheim durch unseren Kommunalwahlkampf viele Sympathien gewonnen“, sagt Speker. „Unsere Arbeit zahlt sich aus.“ Als große Herausforderungen stünden 2017 der Bundestagswahlkampf sowie im Januar 2018 der Landtagswahlkampf an.

Straßen sanieren

Vorgenommen hat sich der Ortsverband für dieses Jahr, sich insbesondere auch für die Interessen jüngerer Leute einzusetzen. Das machte Laura Banneke deutlich. Die 24-Jährige sitzt seit dieser Ratsperiode erstmals im Stadtrat. „Die junge Generation ist durch die sozialen Medien immer informiert, ist ständig online. Da müssen wir als Fraktion immer aktiv sein.“ Ein wichtiges Anliegen sei ihr auch das Thema „Jung kauft Alt“. In dem Projekt sollen junge Familien alte Immobilien kaufen und sie sanieren, anstatt neu zu bauen, gefördert von der Stadt (die GN berichteten). Hierfür sollen kurzfristig Gelder in den Haushalt eingestellt werden. „Wir wollen mit 7000 bis 9000 Euro Zuschuss in den ersten Jahren fördern“, erklärt Fraktionsvorsitzender Heiner Beernink. Insgesamt wolle die CDU mehr Verantwortung für den Haushalt übernehmen. Am 7. Januar werde die Fraktion über den Haushalt beraten, sagte Beernink. „Wir werden vieles auf den Kopf stellen und schauen, wo es Einsparpotenzial gibt.“ Als Beispiel nannte er bessere Verträge mit dem Ferienparkbetreiber Roompot, damit der benachbarte Badepark auf besseren Füßen stehe. „Das muss für die Stadt günstiger werden, um den Haushalt zu entlasten.“

Straßen und Radwege

Ein weiteres Anliegen ist der CDU außerdem die Sanierung von Straßen und Radwegen. „Mindestens mittelfristig wollen wir den Nordhorner Weg sanieren“, sagte Beernink. Da sei der Bürgermeister ihnen in der Haushaltsplanung schon ein gutes Stück entgegengekommen. „Außer in den Stadtsanierungsgebieten ist in den vergangenen Jahren nichts gemacht worden“, kritisierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Wilhelm Klinge. Für ihn ist insbesondere der Kaiserhof ein Ärgernis. „2014 ist vom Rat der Beschluss gefasst worden, dort zu sanieren. Seitdem steht dort immer noch eine Bauruine.“

Sporthalle und Klimaschutz

Diskutiert wird innerhalb der CDU auch die Vertragsverlängerung mit der Klimaschutzmanagerin Vera Stödtke, die im Januar ansteht. „Das kommt natürlich auch darauf an, welche Zuschüsse es da gibt“, sagte Beernink. Ausdrücklich betonten die CDU-Mitglieder, dass die Diskussion nichts mit der Person zu tun habe. Ratsvorsitzender Focko Wintels betont, dass Transparenz der CDU sehr wichtig sei. „Wir wollen nichts hinter verschlossenen Türen beschließen, sondern mit den Menschen sprechen, ihre Meinungen einholen.“ So beispielsweise beim Thema Sporthalle. „Wir sind da in Kontakt mit der Schule und den Sportvereinen“, sagte Wintels. Aktuell sei die Gildehauser Sporthalle nur noch eine Notlösung, die eigentlich niemandem mehr zuzumuten sei. „Wir müssen schauen, was eine sportartengerechte Sanierung der Halle kosten würde. Mein Wunsch wäre ein Neubau an einem zentralen Standort. Da gehen die Vorstellungen allerdings auseinander.“ Laut Marcel Speker wolle man die Sachlage ergebnisoffen prüfen und dann gemeinsam eine Einigung finden. „Wir stellen uns vor, dass wir im Sommer wissen, wie es dort weitergeht“, sagte Heiner Beernink. Ebenfalls eine Lösung müsse für den Platz neben dem Rathaus gefunden werden.

Parkplatzkonzept nötig

Notwendig sei zudem ein Parkplatzkonzept für die Bentheimer Innenstadt. „Wir haben in der vergangenen Ratsperiode beim Bürgermeister beantragt, ein Parkplatzkonzept zu erstellen. Daraus ist nichts geworden“, kritisierte Marcel Speker.

Der stellvertretende Bad Bentheimer Ortsverbandsvorsitzende Heinrich Willenborg-Plettenberg fordert zudem, die Landgemeinden mit besserem Handynetz und Breitbandinternet zu versorgen. „Dort muss in naher Zukunft etwas passieren. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Fördermittel es da gibt.“